قائم مقام وزیر صمت در گفتوگو با ایلنا:
ضرورت عرضه کالاهای اساسی از طریق تعاونیها/ بستر فراهم است
به گزارش خبرنگار ایلنا، طرح کالابرگ الکترونیک از دهکهای یک تا ۳ آغاز شده و هدف آن توزیع کالاهای اساسی در بین اقشار کمدرآمد جامعه است. این در حالی است که یکی از درخواستهای کارگران، توزیع این کالاها در بین تعاونیهای مصرف آنهاست تا این گروه بتوانند این کالاها را با شرایط بهتر و در دسترستر خریداری کنند؛ اما تاکنون تعاونیهای کارگری و کارمندی در این طرح دیده نشدهاند و دلیل آن، عدم توزیع این کالاها در شبکه تعاونیها بوده است. کارگران برخی از شرکتها در گفتوگو با ایلنا از عدم توزیع کالاهای اساسی اعم از مرغ، گوشت، شکر و برنج در تعاونی این شرکت گلایه داشتند.
در همین زمینه، محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در گفتوگو با ایلنا با اشاره به نقش پررنگ تعاونیها در زمان انقلاب اسلامی، گفت: بخش تعاون در دهه ۶۰ و اوایل جنگ ۸ ساله ایران و عراق، یکی از شبکههایی بود که در توزیع کالای اساسی برای مردم بسیار موثر بود.
نقش مهم تعاونیها در توزیع کالاهای اساسی
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با اشاره به تجربه خوب توزیع کالاهای اساسی از مسیر تعاونیها، گفت: بخش زیادی از کالاها توسط شبکه تعاون اعم از تعاونیهای محلی، کارگری و کارمندی توزیع میشد.
مفتح افزود: شبکه تعاونیها بعد از آن به دلایل مختلف کمرنگ شد؛ ولی با این وجود، بخشی از تعاونیها به طور مثال «اتکا» به شدت فعال بودند و توانستند نقش خود را حفظ کند. هنوز هم ما تعاونیهای فعالِ خوبی مانند تعاونیهای کارمندی، کارگری، نیروهای مسلح و... داریم که میتوانند در این شرایط برای توزیع کالاها به ویژه کالاهای اساسی و دارای ارز ترجیحی نقش مهمی داشته باشند.
ضرورت عرضه کالاهای اساسی از طریق تعاونیها
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با اشاره به تهیه طرحی برای توزیع کالاهای اساسی از طریق تعاونیها، گفت: ما طرحی را تهیه، ارائه و خدمت مسئولان کشور پیشنهاد کردیم تا اگر قرار است کالایی را با قیمت ارز ترجیحی با هر نظامی و با سیستم کوپنی یا غیر کوپنی و به هر کیفیتی که هست، به دست گروه خاصی همانند کارگران قرار دهیم و مطمئن باشیم که به دست گروه هدف میرسد، از شبکه تعاون که بهترین شبکه است، استفاده شود.
مفتح، جزئیات شبکه تعاون را اینگونه توضیح داد: ما اسکاد که تعاونی کارمندی است و به تمام کارمندان دولت دسترسی و اطلاعات آنها را دارد، داریم. همچنین، امکان یا همان تعاونی مصرف کارگران و سازمان اتکا یا سازمان تعاونی مصرف نیروهای مسلح را داریم. بنابراین، این شبکه آمادگی و ظرفیت و تجربه خوبی برای توزیع کالابرگ و همچنین، کالاهای اساسی را دارد.
به گفته وی، مدیریت عالی کشور تجربه خوبی از توزیع کالاها با قیمتهای ترجیحی و با کمترین ریخت و پاش و انحراف از هدف از طریق تعاونیها دارد.
راهکار عدم انحراف در توزیع کالای اساسی
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با اشاره به پیشنهاد طرحی برای توزیع کالابرگ از طریق شبکه تعاون، گفت: طرحی با هدف توزیع کالاهای اساسی در قالب کالابرگ از طریق تعاونیها تهیه، ارجاع و تحویل مقامات شده و در دست بررسی است.
مفتح افزود: توزیع کالاهای اساسی؛ چه از طریق کالابرگ یا غیر کالابرگ میتواند از طریق این شبکه باشد تا بتوانیم گروههای هدف طرح مورد نظر را شناسایی کنیم و این گروهها کالاهای اساسی را با قیمت ارز ترجیحی بخرند.
بستر توزیع کالابرگ از طریق تعاونیها فراهم است
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با بیان اینکه گروههای حساس و دهکهای پایین، عضو این ۴ تعاونی هستند، گفت: گروههای هدف دولت، کارمندان یا کارگران یا نیروهای مسلح یا بخشی از گروه مستضعفان (زیر نظر بهزیستی و کمیته امداد) هستند.
مفتح ادامه داد: بالای ۹۰ درصد دهکهای درآمدی که مورد نظر دولت برای توزیع کالابرگ است و باید مورد حمایت قرار بگیرند در یکی از این ۴ تعاونی عضو هستند و تعاونیها اطلاعات درآمدی جامعه هدف خود را به ریز دارند.
وی خاطرنشان کرد: بانک اطلاعاتی جامعه مورد هدف این تعاونیها، موجود و درآمد گروههای هدف کاملا مشخص و اسناد آن موجود و قابل آنالیز است. حتی در این بانکهای اطلاعاتی میتوانیم فیلتر کنیم که مثلا از این درآمد به پایین مشمول کالابرگ باشد.