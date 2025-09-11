خبرگزاری کار ایران
تولید روزانه نفت اوپک ۴۷۸ هزار بشکه‌ افزایش یافت

تولید روزانه نفت اوپک ۴۷۸ هزار بشکه‌ افزایش یافت
تولید روزانه نفت کشورهای عضو اوپک بر اساس تازه‌ترین گزارش این سازمان (سپتامبر)، در ماه گذشته میلادی (اوت) ۴۷۸ هزار بشکه افزایش یافت و به ۲۷ میلیون و ۴۹۸ هزار بشکه رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، تولید نفت ۱۲ کشور عضو این سازمان بر اساس تازه‌ترین گزارش (ماه سپتامبر)، در ماه اوت (مرداد - شهریور)، در مجموع ۲۷ میلیون و ۹۴۸ هزار بشکه در روز بوده که نسبت به ماه ژوئیه، ۴۷۸ هزار بشکه در روز افزایش داشته است.

تولید نفت ایران در ماه اوت روزانه ۲۷ هزار بشکه کاهش یافته و به ۳ میلیون و ۲۱۸ هزار بشکه در روز رسیده است. میانگین تولید نفت ایران در سال ۲۰۲۴ برابر با ۳ میلیون و ۲۵۷ هزار بشکه در روز و در سال ۲۰۲۳ برابر با ۲ میلیون و ۸۸۴ هزار بشکه در روز بوده است.

عربستان با تولید روزانه ۹ میلیون و ۷۰۹ هزار بشکه و عراق با تولید روزانه ۴ میلیون و ۱۵ هزار بشکه تولیدکنندگان بزرگ اوپک در ماه اوت ۲۰۲۵ هستند.

اعضای اوپک‌پلاس هم در ماه اوت ۱۴ میلیون و ۴۵۲ هزار بشکه در روز تولید کرده‌اند که نسبت به تولید ۱۴ میلیون و ۴۲۲ هزار بشکه‌ای در ماه ژوئیه، ۳۱ هزار بشکه افزایش داشته است.

درمجموع تولید نفت خام کشورهای عضو اوپک‌ و متحدانش در ماه اوت به ۴۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه رسید که نسبت به ماه ژوئیه (۴۱ میلیون و ۸۹۱ هزار بشکه) ۵۰۹ هزار بشکه‌ افزایش داشته است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش ماهانه اوپک، قیمت نفت خام سنگین ایران در ماه اوت نسبت به ماه ژوئیه، یک دلار و ۶۳ سنت کاهش یافته است. قیمت نفت خام سنگین ایران در ماه اوت ۲۰۲۵، ۶۹ دلار و ۱۸ سنت ثبت شد، در حالی‌ که این رقم در ماه ژوئیه، ۷۰ دلار و ۸۱ سنت برای هر بشکه بود. میانگین قیمت نفت‌ خام سنگین ایران در سال ۲۰۲۴، ۸۲ دلار و ۸۶ سنت بوده است. قیمت سبد نفتی اوپک هم در ماه اوت به ۶۹ دلار و ۷۳ سنت برای هر بشکه رسید که این مقدار، یک دلار و ۲۴ سنت کمتر از ماه ژوییه ۲۰۲۵ است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش ماهانه دبیرخانه اوپک (اوت)، تقاضای جهانی نفت خام برای سال ۲۰۲۵ با یک میلیون و ۳۸۰ هزار بشکه افزایش روزانه همراه خواهد بود. مجموع تقاضای نفت جهان برای سال ۲۰۲۵، ۱۰۵میلیون و ۱۴۰ هزار بشکه پیش‌بینی شده است.

