مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترخیص کالا فقط با حضور اظهارکننده آن

ترخیص کالا فقط با حضور اظهارکننده آن
معاون وزیر اقتصاد الزام احراز هویت اظهارکننده در فرایند انجام تشریفات گمرکی را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی احراز هویت اظهارکننده در فرایند انجام تشریفات گمرکی را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است:

 به منظور اجرای درست فرآیندهای گمرکی و رعایت قوانین و مقررات موضوعه از جمله مقررات بخش‌های دهم قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن مواد ۱۲۸ لغایت ۱۳۲ قانون و مواد ۱۹۰ تا ۱۹۵ آئین نامه اجرایی) و نیز در راستای حفظ حقوق قانونی صاحبان کالا و جلوگیری از هر گونه سو استفاده احتمالی برخی افراد واسطه و سودجو که بدون درج نام آنها در اظهارنامه گمرکی نسبت به انجام تشریفات گمرکی اعم از ارزیابی، کالا نمونه برداری مرحله درب خروج و مراجعه به دفاتر ستادی اقدام می‌نمایند که گاهاً پس از ترخیص کالا منجر به شکایت از سوی صاحبان کالا و ایجاد مشکلات عدیده ای برای کارکنان گمرک در محاکم اداری و قضائی گردیده است.

لذا ضمن رعایت مفاد سایر مقررات، دستورالعمل‌ها و ضوابط جاری مقتضی است در تمامی مراحل انجام تشریفات گمرکی در کلیه رویه‌ها ضمن احراز هویت اشخاص مطابق با تبصره ۳ ماده ۵۶ آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی موضوع بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۱۸۶۰۶۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته و حصول اطمینان از اینکه شخص حاضر در گمرک همان اظهار کننده در اظهارنامه گمرکی می‌باشد، نسبت به انجام ادامه فرایند ترخیص یا تحویل کالا اقدام نمایند مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی خواهد بود.

انتهای پیام/
