به گزارش ایلنا، حمید بورد با اشاره به رهنمود‌های مقام معظم رهبری درباره تنوع و تعدد روش‌های فروش نفت گفت: این رهنمود‌ها باید به‌عنوان نقشه راه در مجموعه امور بین‌الملل مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه امروز بازار جهانی نفت با شرایط پیچیده و متغیری مواجه است و اگر به این رهنمود‌ها عمل نکنیم، آسیب‌پذیر خواهیم شد، افزود: با تلاش و جدیت همکاران امیدواریم افزون بر خنثی‌سازی فشارها، سهم ایران در بازار جهانی حفظ و تقویت شود.

معاون وزیر نفت با تأکید بر اینکه همکاران ما در مجموعه امور بین‌الملل افزون بر وظیفه سازمانی، باید به وظیفه ملی خود نیز آگاه باشند و بدانند که موفقیت امور بین‌الملل برای دولت، مجلس و کل کشور اهمیت بالایی دارد، تصریح کرد: کار در شرکت ملی نفت ایران باید با هدف خدمت به مردم باشد. همه باید با نگاه و غرور همچون یک قهرمان ملی فعالیت کنیم، چراکه این فعالیت‌ها مهم، کلان و راهبردی هستند.

بورد با بیان اینکه در حوزه تولید نیز باید کارگروه ویژه‌ای تشکیل شود، گفت: با بهره‌گیری از روش‌های نوین و کمک شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌توانیم تولید نفت را افزایش دهیم. میلیارد‌ها بشکه نفت درجا در کشور وجود دارد که با فناوری‌های روز می‌توان آنها را استخراج و به درآمدزایی کشور کمک کرد.

