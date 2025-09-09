اعلام قیمت طلا و سکه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا، امروز سه شنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۴ هر گرم طلای ۱۸ عیار ۸ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۲۴ عیار ۱۱ میلیون و ۶۶۶ هزار تومان معامله می‌شود و نرخ هر انس طلا به ۳هزار و ۶۴۴ دلار است.

همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد به ۹۳ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام طرح قدیم به ۸۷ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان رسید. نیم سکه ۴۸ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان و ربع سکه هم ۲۸ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.

انتهای پیام/