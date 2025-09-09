خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام قیمت طلا و سکه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴

اعلام قیمت طلا و سکه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴
کد خبر : 1683998
لینک کوتاه کپی شد.

امروز سه شنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۴ آخرین قیمت طلا و سکه در بازار اعلام شد.

به گزارش ایلنا، امروز سه شنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۴ هر گرم طلای ۱۸ عیار ۸ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۲۴ عیار ۱۱ میلیون و ۶۶۶ هزار تومان معامله می‌شود و نرخ هر انس طلا به ۳هزار و ۶۴۴ دلار است. 

همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد به ۹۳ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام طرح قدیم به ۸۷ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان رسید. نیم سکه ۴۸ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان و ربع سکه هم ۲۸ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی