الحاق ۴۵۰۰ صندلی به ناوگان هوایی در یک سال

به گزارش ایلنا، حسین پور فرزانه، معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان هواپیمایی کشوری با تاکید بر اهمیت رشد متوازن در چهار رکن اصلی صنعت هوایی کشور گفت: ناوگان، فرودگاه‌ها، صنایع پشتیبان و نیروی انسانی، چهار رکن اساسی این صنعت هستند که باید به طور همزمان و متوازن توسعه یابند تا بتوانیم صنعت هوانوردی غیرنظامی پایدار و کارآمدی داشته باشیم.

وی با اشاره به مشکلات کمی و کیفی ناوگان هوایی اظهار داشت: کشور به دلیل تنوع اقلیمی نیازمند انواع هواپیماهای واید بادی، نروبادی، رجینال و هواپیماهای کم‌ظرفیت زیر ۱۹ نفر است. به همین منظور، در سال اول دولت چهاردهم بیش از ۴۵۰۰ صندلی به ناوگان واید بادی و نروبادی اضافه شده و ۱۵ فروند هواپیمای زیر ۱۹ نفر نیز به ناوگان تاکسی هوایی افزوده شده است.

پور فرزانه از ورود به توسعه هواپیماهای دوزیست خبر داد و گفت: این نوع هواپیماها که قابلیت نشست و برخاست روی آب را دارند، بدون نیاز به باند فرودگاه می‌توانند نقش مهمی در پوشش مناطق محروم به ویژه در سواحل شمال و جنوب کشور ایفا کنند.

وی درباره وضعیت فرودگاه‌ها نیز بیان داشت: ممیزی و ارزیابی فرودگاه‌ها با هدف کسب مستندات و سرتیفیکت‌های لازم آغاز شده و ادامه دارد تا ایمنی و استانداردهای لازم در تمام فرودگاه‌های کشور برقرار شود.

رییس سازمان هواپیمایی کشوری، صنایع پشتیبان را بخش مهم دیگری از صنعت هوایی دانست و افزود: مراکز تعمیرات و نگهداری بازرسی و حمایت شده‌اند تا ناوگان هوایی همواره آماده و به‌روز باشد. همچنین دفاتر طراحی و مراکز آموزشی توسعه یافته‌اند تا پشتیبانی کامل از ناوگان فراهم شود.

وی درباره نیروی انسانی تاکید کرد: دانشکده صنعت هوایی که پیش‌تر از سازمان جدا شده بود، مجدداً به زیر مجموعه سازمان هواپیمایی کشوری بازگشته و برنامه‌های آموزشی آن بازتعریف و توسعه یافته است. جذب دانشجو و هیئت علمی افزایش یافته و مراکز آموزش خصوصی و دولتی ممیزی شده‌اند.

معاون وزیر راه در پاسخ به سوالی درباره اقتصاد پایدار صنعت هوایی گفت: افزایش بی‌رویه تعداد هواپیما بدون توجه به ضریب اشغال و تعداد پروازهای واقعی باعث می‌شود سرمایه‌گذاری‌ها بازگشت مناسبی نداشته باشد. بررسی‌های جامع انجام شده و نیاز واقعی کشور به ناوگان هوایی استخراج شده است.

وی افزود: در حالت نرمال کشور به بیش از ۲۰۰ فروند هواپیمای واید بادی و نروبادی نیاز دارد و اعداد بسیار بالاتر مانند ۵۵۰ فروند اقتصادی نیست. همچنین به دلیل تحریم‌ها، امکان لیزینگ هواپیما برای پوشش پیک‌های تقاضا وجود ندارد و ناچاریم پیک‌ها را نیز با ناوگان داخلی مدیریت کنیم.

پور فرزانه تاکید کرد: صنعت هوانوردی ایران باید به سمت توسعه ناوگان کم‌ظرفیت و جوان‌سازی ناوگان فعلی حرکت کند تا خدمات بهتر و مطمئن‌تری به مردم ارائه شود.

