کارت نان در راه است؟
رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف گفت: اجرای طرحهایی چون «بنکارت نان» یا «کارت نان» میتواند امکان خرید نان باکیفیتتر را برای مردم فراهم کرده و همزمان بر قیمت و کیفیت نان اثر مثبت بگذارد.
به گزارش ایلنا، محمدجواد کرمی رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران با اشاره به وضعیت فعلی در حوزه آرد و نان گفت: برنامهای که برای ساماندهی این بخش باید اجرایی شود، هرچه زودتر باید عملی گردد تا امکان خروج از شرایط کنونی فراهم شود.
وی افزود: هماکنون دولت سالانه ۲۵۰ همت یارانه برای نان پرداخت میکند اما هیچیک از سه ضلع این مثلث یعنی نانوایان، مردم و دولت رضایتی از این وضعیت ندارند. به بیان دیگر، یارانه سنگینی پرداخت میشود اما نتیجه مطلوبی حاصل نشده است.
کرمی تصریح کرد: علت اصلی این نارضایتی آن است که در حوزه گندم مسیر اشتباهی طی شد. بهویژه در سال ۱۴۰۱ که موضوع هوشمندسازی گندم، آرد و نان مطرح شد اما این طرح موفقیتآمیز نبود و نتیجه مطلوبی نداشت.
وی ادامه داد: اکنون باید به دنبال نسخه شفابخش این موضوع بود. بر اساس ماده ۵ قانون هدفمندی یارانهها، دولت مکلف است یارانه را به حلقه نهایی یعنی مردم پرداخت کند و یکسانسازی قیمت گندم و آرد و نان را در حوزههای مختلف به اجرا بگذارد.
رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران گفت: اگر این اقدام عملی شود، انتظار میرود ریاست محترم جمهور که در زمان تصویب قانون هدفمندی یارانهها بهعنوان نماینده مجلس حضور داشتند و امضای ایشان پای آن قانون قرار دارد، اجرای آن را در دستور کار قرار دهند.
وی افزود: در صورت اجرای این طرح، دولت میتواند از روشهایی همچون «بن کارت نان» یا «کارت نان» استفاده کند تا مردم امکان خرید نان باکیفیتتر از واحدهای نانوایی داشته باشند. بدون شک این اقدام هم بر کیفیت نان و هم بر قیمت آن تأثیر مثبت خواهد گذاشت.
کرمی در پایان تاکید کرد: نان با کیفیت بهتر و قیمت مناسبتر از جمله مزایای این شیوه خواهد بود و امیدواریم در دولت چهاردهم و با توجه ویژه شخص رئیسجمهور، اجرای این قانون محقق شود.