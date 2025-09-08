غلامرضا گل‌محمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در گفت‌وگو با ایلنا و در مورد ضمانت اجرای الگوی کشت، گفت: بسته‌های تشویقی ازجمله نهاده‌های یارانه‌ای مثل کود، سم و بذر و پشتیبانی‌های علمی و فنی برای کشاورزانی تدوین شده که الگوی کشت را رعایت می‌کنند؛ اما بسته تنبیهی به این صورت که به کشاورز بگوییم این محصول را نکار، نداریم زیرا قانون به ما چنین اجازه‌ای را نداده است.

چالش تامین نهاده‌ها در زمان اجرای الگوی کشت

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که «آیا تهمیداتی اندیشیده شده تا بی‌نظمی‌هایی در تامین کود و سم و بذر برای کشاورزان در زمان اجرای الگوی کشت ایجاد نشود؟» گفت: با وزارت جهاد کشاورزی تهمیداتی داشتیم که طی آن، تفاهمی با پتروشیمی‌ها شود که سهمیه کودی که برای محصولات پاییزه نیاز است، در اول سال تخصیص دهند زیرا تخصیص آن در زمان اجرای الگوی کشت با تاخیر همراه خواهد بود.

گل‌محمدی افزود: وزارتخانه پیگیر است که بتواند نهاده‌های کشاورزی اعم از کود و سم و بذر را قبل از اجرای الگوی کشت، تامین و در انبارهایش ذخیره کند تا کشاورز دچار چالش نهاده‌ها نشود.

آموزش و ترویج الگوی کشت از طریق زنان روستایی

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) با اشاره به دو نکته کلیدی در اجرای الگوی کشت، گفت: نکته نخست در مورد فرهنگسازی است که از طریق آموزش و ترویج انجام می‌شود.

گل‌محمدی به ظرفیت زنان روستایی برای اجرای الگوی کشت اشاره کرد و گفت: آموزش‌ها از طریق زنان روستایی انجام می‌گیرد. سال گذشته ۶۹ هزار دوره آموزشی توانمندی زنان روستایی داشتیم که امسال هم این برنامه تکمیل خواهد شد.

یارانه‌های تشویقی به کشاورزان برای اجرای الگوی کشت پرداخت می‌شود

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سامانه‌های دخیل در اجرای الگوی کشت، گفت: در کنار سامانه الگوی کشت، سامانه «مزرعه من» راه‌اندازی شد و زمانی که کشاورز مزرعه خودش را در سامانه انتخاب می‌کند، تناسب الگوی کشت و تمام نهاده‌های مشمول اعم از کود، سم، خرید تضمینی و بذر و ارقام به صورت هوشمند به او پیشنهاد می‌شود و در صورت تایید کشت، نهاده‌ها به صورت اتوماتیک قرار می‌گیرد. کنترل این سامانه طی تفاهمی که با اتاق اصناف کشاورزی داشتیم به آنها داده شده است.

گل‌محمدی خاطرنشان کرد: از طرفی، ارقامی که در اختیار کشاورزان قرار می‌دهیم، ارقام متحمل به تنش‌های آبی است. این در حالی است که با اجرای الگوی کشت در حوزه محصولات زراعی ۱۰ درصد نسبت به سال قبل به اندازه ۵ میلیون مترمکعب کاهش مصرف آب داشتیم.

