در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
افزایش درآمد پتروشیمی در جنگ ۱۲ روزه/ بیتاثیری مکانیسم ماشه
مدیر برنامهریزی و توسعه شرکت صنایع ملی پتروشیمی گفت: در جنگ ۱۲ روزه همه آنچه که از مخازن تخلیه کردیم را صادرات انجام دادیم، به عبارت دیگر در برهه جنگ تحمیلی درآمد و صادرات ما بیشتر شد.
حسین علیمراد در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره اجرایی شدن مکانیسم ماشه و تاثیر آن بر صنعت پتروشیمی اظهار داشت: برعکس آنچه پیشبینی میشد که در جنگ ۱۲ روزه صادرات قطع میشود و در تولید صنعت پتروشیمی مشکل بوجود میآید؛ هیچ اتفاقی نیفتاد.
وی افزود: جنگ ۱۲ روزه باعث شد قیمت برخی کامودیتیها از جمله اوره و آمونیاک افزایش پیدا کند و ما از این فرصت استفاده کردیم، چون باید برای پدافند غیرعامل موجودی مخازن را کاهش میدادیم؛ همه آنچه که از مخازن تخلیه کردیم را صادرات انجام دادیم، به عبارت دیگر در برهه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه درآمد و صادرات ما بیشتر شد.
مدیر برنامهریزی و توسعه شرکت صنایع ملی پتروشیمی گفت: نکته کلیدی اینکه اکنون تحریم یکجانبهای که از سوی امریکا اعمال میشود؛ وجود دارد و ما در فضای تحریمی کار میکنیم، من تصور نمیکنم اجرای مکانیسم ماشه و بازگشت مجدد تحریمهای سازمان ملل سختتر از اکنون باشد.
وی تاکید کرد: نکته دیگر اینکه فعال شدن مکانیسم ماشه در واقع برخی فعالیتهایی که هدفمند به سمت برنامه هستهای است؛ را مورد تحریم قرار میدهد، نکته دیگر اینکه با وجود همه تحریمها سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تاکنون افزایش تولید صنعت پتروشیمی داشته و پروژهها همچنان در خط و مدار تولید قرار گرفتهاند.
علیمراد خاطرنشان کرد: تقریبا ۷۰ درصد تولید را بدون هیچ مشکلی و با وجود تمام تحریمها صادر کردهایم، بنابراین پیشبینی نمیکنم هیچ مانعی برای صادرات محصولات پیش بیاید، بواسطه اینکه تمام زیرساختها و تمام برنامههای دور زدن تحریمها قبلا در صنعت پتروشیمی پیشبینی شده است.