درخواست از شهروندان برای نصب کاهندههای مصرف آب
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با قدردانی از شهروندان تهرانی برای همراهی در کاهش ۱۰ درصدی مصرف آب، از مشترکان این شرکت برای تداوم این همراهی و نصب لوازم کاهنده مصرف درخواست همکاری کرد.
به گزارش ایلنا، محسن اردکانی با بیان اینکه همراهی شهروندان با سیاستهای مدیریت مصرف آب موجب شده است مصرف آب در تهران تا پایان مردادماه امسال ۱۰ درصد کاهش یابد، گفت: این همراهی در مهار و مدیریت بحران آب در تهران نقش موثری داشته و امید است با کاهش ۱۰ درصد دیگر از مصارف، بتوانیم از وضعیت کمآبی گذر کنیم.
وی مدیریت مصرف آب را زنجیرهای کامل از سیاستهای متنوع دانست و افزود: مدیریت فشار شبکه، مصرف بهینه، نصب پمپ و مخزن ازجمله حلقههای این زنجیره محسوب میشود که تاکنون همراهی خوبی توسط عموم شهروندان برای تکمیل زنجیره مدیریت مصرف انجام شده و آخرین حلقه این زنجیره، نصب لوازم کاهنده مصرف است که امیدواریم در این زمینه نیز همراهی شهروندان، پشتوانه سقایان آب تهران باشد.
بهگفته اردکانی، خادمان مردم در شرکت آبفای استان تهران موظف به تامین آب شهروندان هستند و در این زمینه، رعایت همگانی سیاستهای مدیریت مصرف به عنوان یک فرآیند مستمر و دائمی میتواند به ارائه خدمات بهتر کمک کند.
وی تصریح کرد: در ماههای اخیر، با همراهی شهروندان میزان مشترکان بدمصرف که ماهانه بیش از دو برابر الگو، آب مصرف میکنند از هفت به پنج درصد و میزان مشترکان پرمصرف پنج درصد کاهش یافته است که رقم قابل توجهی است.
مدیرعامل آبفای استان تهران الگوی مصرف هر شهروند تهرانی را در شبانهروز ۱۳۰ لیتر عنوان کرد و افزود: تا پیش از تابستان امسال، ۷۰ درصد شهروندان تهرانی مصرفی بیش از الگوی تعیینشده داشتند اما این میزان تا پایان مردادماه به ۶۵ درصد کاهش یافته است و با همراهی عمومی مشترکان در نصب لوازم کاهنده مصرف، میتوان میزان مصرف را حداقل ۳۰ درصد بدون ایجاد مشکلی در وضعیت رفاهی مردم کاهش داد.
وی سازوکار تعریفشده برای نصب لوازم کاهنده مصرف را بسیار ساده و دردسترس خواند و گفت: مشترکان میتوانند از طریق برقراری تماس تلفنی با سامانه ۱۲۲ و وارد کردن شماره اشتراک، درخواست خود را برای نصب لوازم کاهنده ثبت کنند و همکاران ما در نخستین فرصت، ضمن مراجعه به منازل مشترکان، این لوازم را بدون دریافت وجه نقد و یا حقالزحمهای بر روی شیرآلات منزل نصب میکنند.
وی هزینه این لوازم را بین ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد که در اقساط ۱۲ ماهه بر روی قبوض مشترکان اعمال و به تدریج دریافت میشود.
مدیرعامل آبفای استان تهران با تاکید دوباره بر اینکه مرحله سخت مدیریت بحران آبی امسال با همراهی شهروندان سپری شده است، ابراز امیدواری کرد: با استقبال مشترکان از تهیه و نصب لوازم کاهنده مصرف، بتوانیم به طور کامل از شرایط سخت کمآبی گذر کنیم.