بزرگ‌ترین پروژه ریلی بنادر کشور در بندر امام (ره) آغاز شد

عملیات اجرایی بزرگ‌ترین پروژه ریلی بنادر کشور در قالب اصلاح هندسی شانتینگ‌ یارد شمالی بندر امام خمینی(ره) با اعتبار کل ۵۰ هزار میلیارد ریال آغاز شد.

به گزارش  ایلنا به نقل از سازمان بنادرودریانوردی، با هدف افزایش سرعت جابه‌جایی کالا، ارتقای ایمنی خطوط ریلی و صیانت از زیرساخت‌های بندری، عملیات اجرایی بزرگ‌ترین پروژه ریلی بنادر کشور در قالب اصلاح هندسی شانتینگ‌ یارد شمالی بندر امام خمینی(ره) با اعتبار کل ۵۰ هزار میلیارد ریال آغاز شد. این پروژه با اعتبار کل ۵۰ هزار میلیارد در مردادماه سال جاری به اجرا درآمده است.

‎ سرعت‌بخشی به روند تخلیه و بارگیری، ایجاد یک خط ریلی عبور و مرور مجزا به موازات سایر خطوط، زیرسازی، روسازی و بهسازی ریل ها و رفع نقاط آسیب دار از مهم‌ترین اهداف این پروژه محسوب می‌شود.  

‎ این طرح بزرگ‌ترین پروژه توسعه ریلی بنادر کشور است که با اجرای آن، توان عملیاتی شبکه ریلی بندر امام خمینی(ره) به شکل چشمگیری ارتقا خواهد یافت. 

‎ گفتنی است، منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) در سال های اخیر نقش برجسته‌ای در حمل ونقل ریلی بنادر کشور ایفا کرده است و این امکان با بهره‌مندی از شبکه گسترده‌ای شامل ۱۰۰ کیلومتر شبکه ریلی داخلی و ۲۰ ایستگاه بارگیری ریلی حاصل شده است.

‎ این زیرساخت ریلی وسیع، بندر امام خمینی(ره) را به بزرگترین بندر ریل پایه کشور تبدیل کرده است و ظرفیت جابه‌جایی روزانه ۵۷ هزار تن انواع کالا را دارد.

