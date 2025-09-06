خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نصب آب‌شیرین‌کن‌های ضدانفجار در سکوهای گازی پارس جنوبی

نصب آب‌شیرین‌کن‌های ضدانفجار در سکوهای گازی پارس جنوبی
کد خبر : 1682797
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مهندسی مدیریت تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس از نصب دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن ضدانفجار ساخت داخل در سکوهای گازی پارس جنوبی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، نبی‌الله علی‌پور با تأکید بر ضرورت تأمین آب مصرفی سالم و با کیفیت در سکوهای گازی پارس جنوبی، گفت: با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی، پروژه بومی‌سازی و ساخت ۱۲ دستگاه آب‌شیرین‌کن ضد انفجار از سال ۱۳۹۸ در دستور کار قرار گرفت و با توجه به اهمیت تأمین این تجهیزات در سکوهای گازی مطابق رویه‌های سازمان ملی استاندارد و دستورعمل‌های عملیاتی شرکت نفت و گاز پارس، این تجهیزات حیاتی برای نخستین بار در کشور بومی‌سازی شد.  

وی با اشاره به اینکه پروژه ساخت کامل دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن ضد انفجار پایان یافته و این دستگاه‌ها در سکوهای تعیین شده پارس جنوبی نصب شده و یا در حال نصب هستند، اظهار کرد: دستگاه‌های آب شیرین‌کن ضد انفجار بومی‌سازی شده، با بهره‌گیری از تجربیات و مدیریت دانش متخصصان عملیات تولید و بهره‌برداری نفت و گاز پارس و همچنین الزامات ایمنی مرتبط با خطرات احتمالی کار در سکوها و مطابق با استانداردهای داخلی و بین‌المللی طراحی و ساخته شده‌اند.  

رئیس مهندسی مدیریت تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس تصریح کرد: با طراحی و ساخت این دستگاه، چالش‌هایی همچون تأمین آب از طریق شناور، درگیری ناوگان شناوری مورد نیاز در بخش عملیات تولید و تعمیرات جهت انتقال آب، کاهش سطح کیفی آب مصرفی و تأخیر در تأمین آب به دلیل شرایط ناپایدار دریا رفع شد.  

وی افزود: توانمندی ساخت این دستگاه در کشور سبب شد تا ضمن تأمین از طریق سازنده داخلی، از توان عملیاتی پشتیبانی در سایر بخش‌ها استفاده شود و از سوی دیگر با صرفه‌جویی قابل توجه در هزینه‌ها، از خروج ارز از کشور جلوگیری شد.

علی‌پور با اشاره به قابلیت استفاده از این فناوری بومی‌سازی شده در مراحل طراحی و ساخت سکوهای جدید، گفت: با توجه به راهبری و بهره‌برداری از میدان پارس جنوبی در طول بیش از ۲۰ سال، خوشبختانه تجربیات و مدیریت دانش گسترده‌ای در حوزه‌های گوناگون فنی و مهندسی ایجاد شده است که با حمایت و همکاری همه‌جانبه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه با سازندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی، تولیدات کاربردی و مهمی را برای استفاده در  صنعت نفت و به ویژه سکوهای گازی پارس جنوبی به دنبال داشته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی