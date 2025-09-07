حسین علیمراد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره اهداف صنعت پتروشیمی در برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: در قالب ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه حکم شده که تا پایان این برنامه باید به ظرفیت تولید ۱۳۱ تن برسیم، در این رابطه با برنامه‌ریزی‌های انجام شده ۶۶ طرح در دست اجرا است که با سرمایه‌گذاری ۲۴ میلیارد دلار باید به بهره‌برداری برسند.

جزئیات تامین مالی پروژه‌های پتروشیمی

وی افزود: ما مانعی در زمینه عقب‌ماندگی پروژه‌ها یا اینکه در آینده مشکلی داشته باشند نمی‌بینیم؛ تنها مشکل ما تامین مالی است که با تمهیدات پیش‌بینی شده استفاده از اعتبارات بانکی، خدمات ارزی بانک مرکزی، اوراقی که بانک‌ها صادر می‌کنند و همچنین کنسرسیوم‌هایی که توسط بانک‌ها برای تامین مالی تشکیل می‌شود؛ در دستور کار قرار گرفته است.

چالش تامین خوراک

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به چالش تامین خوراک اشاره و تصریح کرد: تمام تمرکز ما روی چالش خوراک است که بتوانیم از ظرفیت‌هایی که ایجاد می‌شود حداکثر استفاده و بهره‌برداری را داشته باشیم.

سرمایه‌گذاری گازی پتروشیمی‌ها

وی ادامه داد: با پیش‌بینی‌های انجام شده در حوزه تامین خوراک؛ شرکت‌های پتروشیمی را به این سمت سوق دادیم که در بالادست خود سرمایه‌گذاری کنند یعنی روی میادین گازی سرمایه‌گذاری کرده و گاز را استحصال کنند تا حداکثر استفاده را از ظرفیت تولید داشته باشیم، بنابراین در رابطه با رسیدن به ظرفیت تولید ۱۳۱ میلیون تن نگرانی نداریم و تمام هدف ما این است که تا پایان برنامه هفتم به ظرفیت تعیین شده برسیم.

مذکره با سایناشور

علیمراد درباره استفاده از فاینانس خارجی گفت: در جلسه اخیر سازمان برنامه و بودجه درخواست کردیم بعضی طرح‌های اولویت‌دار پتروشیمی نیز از خط اعتباری که اکنون در حال مذاکره با سایناشور است، استفاده کنند.

وی ادامه داد: اکنون مذاکره بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی در حال انجام است ترم‌شیت نهایی می‌شود بعد از آن میزان فاینانس مشخص خواهد شد و اولویت‌بندی طرح‌ها در هیات مشخصی توسط سازمان برنامه و نهاد ریاست جمهوری نهایی می‌شود.

۳ پروژه در صف فاینانس چینی

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابراز امیدواری کرد که حداقل ۲ یا ۳ پروژه از خط اعتباری چین استفاده کنند.

اولویت‌های بهره‌گیری از اعتبار خارجی

وی تاکید کرد: ما پروژه‌هایی را اولویت می‌دهیم که تکمیل زنجیره ارزش باشند و بتوانیم جلوی ناترازی در حوزه سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری را بگیریم، دومین اولویت ما نیز این است که حتما خوراک موجود باشد و بتوانیم از تمام ظرفیتی که ایجاد شده، استفاده کنیم.

چین هم ملاحظاتی دارد

علیمراد خاطرنشان کرد: نکته اینکه غیر از آنچه در اولویت ما قرار دارد؛ باید قرارداد نهایی را با طرف چینی منعقد کنیم، بنابراین چینی‌ها هم ملاحظاتی برای انتخاب طرح از طرف خودشان دارند، ما پروژه‌ها را بر اساس زنجیره ارزش و اینکه بتوانند کمک به جانشینی وارد کمک کنند؛ اولویت‌بندی و به طرف چینی معرفی می‌کنیم و چینی‌ها هم بررسی کرده و احتمالا روی خط اعتباری قرار می‌گیریم که بتوانیم استفاده کنیم.

