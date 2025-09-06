به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، توماس یار، رئیس هیئت مذاکره‌کننده نروژ، در همایش بحران آلودگی پلاستیک که پس از نشست ژنو و در راستای تدوین معاهده‌نامه بین‌المللی در مرکز همایش‌های وزارت نفت برگزار شد، به‌صورت برخط حضور داشت و به بیان رویکرد نروژ پرداخت‌.

توماس یار، در این نشست، با اشاره به اینکه استفاده از پلاستیک گریزناپذیر است، می‌گوید: «ما نمی‌توانیم استفاده از پلاستیک را نادیده بگیریم اما با توجه به نقش و تأثیر آن در محیط زیست، ضرورت دارد اقداماتی را انجام دهیم. البته تا امروز هم توانسته‌ایم گام‌های مؤثری برداریم اما همچنان در حال بررسی و ارزیابی تقابل تولید پلاستیک و محیط زیست هستیم.»

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پیش‌بینی می‌کند که تولید پلاستیک می‌تواند تا سال ۲۰۶۰ سه برابر شود و مصرف و زباله را بسیار فراتر از آنچه سیستم‌های فعلی می‌توانند مدیریت کنند، افزایش دهد. به‌گفته کارشناسان، تولید بیش از حد پلاستیک، با افزایش مصرف و زباله غیرقابل مدیریت، منجر به افزایش آلودگی، افزایش قرار گرفتن در معرض مواد سمی و تعمیق نابرابری خواهد شد. همچنین هشدار داده شده که بدون یک معاهده الزام‌آور برای کاهش تولید، بحران پلاستیک «از کنترل خارج خواهد شد.»

به‌گفته رئیس هیئت مذاکره‌کننده نروژ، پلاستیک از منابع اصلی مورد استفاده کشورهاست اما باید محدودیت و قوانین تولید و استفاده آن را در معاهده پیش رو در نظر بگیریم‌. به‌خصوص اینکه تفکیک میان استفاده ضروری از پلاستیک، و آلودگی‌های ناشی از آن دشوار و هزینه‌بر خواهد بود.

توماس یار درباره رویکرد نروژ نسبت به مقابله با آلودگی پلاستیک می‌گوید: «نروژ از این نشست و مذاکرات برای دستیابی به معاهده، همچنین از شرکت‌هایی که مقررات و تعهدات جلوگیری از بحران آلودگی پلاستیکی را مدنظر قرار می‌دهند، حمایت می‌کند. با توجه به اینکه تولیدات پلاستیکی خطراتی برای سلامتی دارد، بنابراین باید در بحث بازیافت پ میزان مواد شیمیایی مورد استفاده برای بازیافت، محدودیت‌‌ها و قوانینی در سطح ملی و بین‌المللی تدوین شود تا این مواد، تهدیدی برای انسان و محیط زیست باشد.»

به‌گفته توماس، مقررات فقط زمانی می‌توانند مفید باشند که به مرحله اجرا گذاشته شوند. در این زمینه، ضرورت دارد از تجارب کشورهای دیگر استفاده کنیم‌. اگر بتوانیم در این معاهده سلامت انسانی و محیط زیست را تضمین کنیم، به هدف و چشم‌انداز این مذاکرات، دست پیدا کرده‌ایم. نروژ، برای دستیابی به یک معاهده بین‌المللی، بسیار قاطع است.

مذاکرات ژنو که ششمین دور از نشست‌های پایان‌دادن به آلودگی پلاستیک بود، با حضور نمایندگان ۱۷۴ کشور جهان، برگزار شد. هیئت مذاکره‌کننده نروژ هم در این مذاکرات حضور داشتند.

