اجرای ۲۰ طرح کلان کشاورزی کلید خورد

اجرای ۲۰ طرح کلان کشاورزی کلید خورد
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) با اعلام رویکرد مسئله‌محوری در تحقیقات کشاورزی، از اجرای ۲۰ طرح کلان با همکاری دانشگاه‌ها، تشکل‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد.

به گزارش ایلنا  به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا گل‌محمدی در جلسه شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی که روز -شنبه ۱۵ شهریورماه- که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد سازمان تات بیان کرد: این سازمان رویکرد مسئله‌محوری را در دستور کار قرار داده و با همکاری دانشگاه‌ها، تشکل‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، ۲۰ طرح کلان را در دست اجرا دارد.

وی افزود: در راستای این رویکرد، ۲۰۰ عنوان تحقیقاتی در پایگاه سازمان تحقیقات ثبت شده و این سازمان منابع خود را متناسب با این موضوعات هزینه خواهد کرد. در این راستا همکاری‌های خوبی با دانشگاه‌های تبریز، تهران و فردوسی مشهد و تشکل‌های تخصصی در حال انجام است.

رئیس سازمان تات با تاکید بر اهمیت موضوع الگوی کشت، گفت: الگوی کشت امسال با در نظر گرفتن شرایط محیطی، اقلیمی و نیازهای جامعه تدوین و بخشی از آن ابلاغ شده است.

به گفته وی، پیوست‌های مربوط به گلخانه و گیاهان دارویی نیز تا پایان شهریورماه نهایی و برای بررسی در اختیار بخش‌های عملیاتی قرار خواهد گرفت.

گل‌محمدی با اشاره به گسترش همکاری‌های بین‌المللی سازمان تات، از توافق با کشور چین برای اعزام چهار محقق ایرانی به منظور آشنایی با آخرین دستاوردهای کشاورزی این کشور خبر داد.

وی با تأکید بر این که در جلسه راهبردی سازمان تات تصمیم گرفته شده تا از تحقیق صرف فاصله گرفته شود، افزود: در گام نخست، تحقیقات دانشگاهی قابل انتقال به عرصه شناسایی شده و نتایج آن به بخش تولید کشاورزی معرفی خواهد شد.

رئیس سازمان تات در پایان افزود: ۶۰ روستا در قالب طرح آزمایشی در اولویت همکاری با دانشگاه‌ها قرار گرفته‌اند و نتایج تحقیقات در این مزارع آزمایشی به‌طور مستقیم در معرض مشاهده کشاورزان قرار خواهد گرفت.

