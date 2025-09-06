خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز پاک‌سازی آلودگی‌ در میدان‌های آبان و پایدار غرب

آغاز پاک‌سازی آلودگی‌ در میدان‌های آبان و پایدار غرب
کد خبر : 1682597
لینک کوتاه کپی شد.

عملیات پاک‌سازی بیش از ۲ هزار مترمکعب خاک آلوده برجای‌مانده از بهره‌برداری‌های گذشته در میدان‌های نفتی آبان و پایدار غرب آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت مهندسی و توسعه نفت، به‌منظور عمل به تعهدات زیست‌محیطی و تحقق توسعه پایدار در میدان‌های نفتی آبان و پایدار غرب و بر اساس الزامات قرارداد IPC، شرکت پیمانکار اصلی طرح (ZN Vostok) عملیات پاک‌سازی خاک‌های آلوده بر جای‌مانده از بهره‌برداری‌های گذشته (آلودگی‌های تاریخی) را آغاز کرده است.

بر همین اساس  قرار است پیمانکار فرعی منتخب با نظارت اداره کل محیط‌زیست استان ایلام، حدود ۲۳۰۰ مترمکعب از خاک‌های آلوده میدان نفتی پایدار غرب را طی مدت ۶ ماه و با استفاده از روش لندفارمینگ (Land Farming) تصفیه و زیست‌پالایی کند.

روش لندفارمینگ، شیوه‌ای زیستی برای تصفیه خاک‌های آلوده است. در این روش خاک آلوده در لایه‌ای نازک (به‌طور معمول بین ۱۵ تا ۳۵ سانتی‌متر) بر سطح زمین گسترده می‌شود و با اقدام‌هایی مانند آبیاری و هوادهی، شرایطی فراهم می‌شود تا میکروارگانیسم‌های طبیعی خاک، آلاینده‌ها را تجزیه کنند.

گفتنی است که در کنار تحقق اهداف تولیدی میدان‌های آبان و پایدار غرب، رعایت الزامات زیست‌محیطی و کاهش اثرات منفی بر اکوسیستم منطقه به‌طور ویژه در دستور کار قرار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی