عبور ۵ میلیون تن بار از مسیر ریلی

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، جبار ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری لجستیکی بین شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با بیان اینکه ایجاد کریدورهای ریل پایه آرزوی دیرینه حمل و نقل کشور است، اظهار داشت: یکی از سیاست‌های جدی وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه آهن در نظام حمل و نقل توسعه ترانزیت ریل پایه است و کریدورهای شمال- جنوب و شرق - غرب باید تعریف ریل پایه داشته باشند.

وی با اشاره به میزان جابه جایی بار ترانزیتی از طریق ریل در سال گذشته، گفت: سال گذشته ۵ میلیون تن بار از مسیر راه آهن ترانزیت، صادرات و واردات شد که با البته با اعداد ایده‌آل همچنان فاصله داریم.

مدیر عامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران افزود: امیدواریم در اجرای برنامه هفتم اهداف ترانزیت را بتوان محقق کرد.

وی با اشاره به ضرورت پرهیز از سرمایه گذاری ها و اجرای برنامه های موازی برای تحقق اهداف تعریف شده، گفت: یکی از سیاست‌ها برای تحقق اهداف در نظر گرفته شده در افزایش سهم بار افزایش تبادلات ریلی با کشورهای همسایه است و باید در مرزهای مشترک با همسایگان و مبادی ورودی کشور تردد قطارها تسهیل شود. معتقدم با اصلاح فرآیندها و پرهیز از موازی کاری و اقدامات جزیره‌ای با دستیابی به ترانزیت ۴۰ میلیون تنی ممکن می‌شود.

ذاکری با تاکید بر همکاری با کشورهای همسایه در حوزه مراودات ریلی اظهار داشت: با کشورهای همسایه از جمله ترکیه، عراق، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، جمهوری آذربایجان اقدامات ریلی مشترک داریم و برای تقویت این همکاری‌ها دیپلماسی ریلی را راه‌اندازی کردیم و این رایزنی‌ها ادامه دارند به طوریکه امروز نمایندگان راه آهن ترکمنستان و ازبکستان در ایران برای رایزنی‌ها حضور دارند و هفته آینده هم میزبان نمایندگان راه آهن قرقیزستان و ترکیه هستیم.

وی افزود : باید تاکید کنم که در نقاط مختلفی از جمله اینچه برون ، آستارا ، سرخس و .... و اخیرا بندر کاسپین با کشورهای همسایه مرز ریلی مشترک داریم و می‌توان در این مسیرها یک تا ۵ میلیون تن بار ریلی جابه‌جا کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آغاز عملیات فاز دوم بندر خشک آپرین گفت: آماده واگذاری اراضی این بندر به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی هستیم.

خبر در حال تکمیل می باشد...