رشد تولید ایرانخودرو در مردادماه در کنار افت چشمگیر سایر خودروسازان
تازهترین آمار وزارت صمت از صنعت خودرو نشان میدهد ایرانخودرو با رشد ۳۰ درصدی تولید در مردادماه پیشتاز بازار بوده است.
به گزارش ایلنا، بر اساس آمار منتشرشده از سوی وزارت صمت، ایرانخودرو در مردادماه سال جاری با رشد ۳۰ درصدی تولید خودروهای سواری نسبت به مدت مشابه قبل، به تولید ۴۲ هزار و ۹۹۵ دستگاه رسید.
این در حالی است که این آمار، تصویر ناهمگونی از صنعت خودروسازی کشور ارائه میدهد و دیگر خودروسازان اصلی با افت محسوس تولید مواجه شدهاند.
بر همین اساس، شرکت سایپا با کاهشی ۲۲ درصدی، معادل ۱۷ هزار و ۶۲۰ دستگاه خودرو در مردادماه تولید کرده است. این شرکت از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد نیز کاهش ۳۰ درصدی را در تولید خود ثبت کرده است.
سایر خودروسازان خصوصی نیز با چالشهای تولید دست به گریبان هستند، به طوری که کرمان موتور با کاهش ۱۸ درصدی و مدیران خودرو با افت چشمگیر ۶۴ درصدی تولید در مردادماه روبرو بودهاند.
این آمار نشاندهنده مدیریت منابع و چالشها توسط ایرانخودرو و جاماندن سایر شرکتها از آن است. بدون شک رفع موانع دست و پاگیر تولید و حمایت سیاستگذاران از تولید، میتواند شرایط بهتری را برای توسعه و رشد صنعت خودرو رقم بزند.