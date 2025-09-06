رکورد تولید ۱۱۴۰ دستگاه موتور در مگاموتور شکسته شد
شرکت مگاموتور موفق به ثبت رکورد تولید ۱۱۴۰ دستگاه موتور در یک شیفت کاری شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، امیرحسین علیزاده، معاون تولید شرکت مگاموتور با اعلام این خبر گفت: با همت و تلاش کارکنان تولید و رعایت کامل دستورالعملهای مهندسی و کیفی، تعداد ۱۱۴۰ دستگاه موتور مطابق با برنامه نیاز شرکتهای خودروساز، در روز جمعه هفتم شهریورماه و با استقرار کامل سه خط مونتاژ موتور در سایتهای جنوبی و شمالی تولید شد.
وی افزود: ثبت این رکورد در یک شیفت کاری طی چندین سال گذشته بیسابقه بوده است و دستیابی به ظرفیت کامل اسمی خطوط مونتاژ، نتیجه همکاری نزدیک واحدهای پشتیبان، تأمین بهموقع قطعات، برنامهریزی مناسب و همچنین ایجاد گردش شغلی و انعطافپذیری در فرآیند تولید است.
علیزاده تأکید کرد: با توجه به نقش مگاموتور بهعنوان تأمینکننده قوای محرکه و قلب تپنده گروه خودروسازی سایپا، تثبیت این آمار میتواند نویدبخش رشد و شکوفایی بیشتر گروه سایپا باشد.
معاون تولید مگاموتور در پایان ابراز امیدواری کرد که با استمرار روند فعلی، روزهای پررونق و موفقیتآمیزی در انتظار این شرکت خواهد بود.