خبرگزاری کار ایران
رکورد تولید ۱۱۴۰ دستگاه موتور در مگاموتور شکسته شد

رکورد تولید ۱۱۴۰ دستگاه موتور در مگاموتور شکسته شد
شرکت مگاموتور موفق به ثبت رکورد تولید ۱۱۴۰ دستگاه موتور در یک شیفت کاری شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، امیرحسین علیزاده، معاون تولید شرکت مگاموتور با اعلام این خبر گفت: با همت و تلاش کارکنان تولید و رعایت کامل دستورالعمل‌های مهندسی و کیفی، تعداد ۱۱۴۰ دستگاه موتور مطابق با برنامه نیاز شرکت‌های خودروساز، در روز جمعه هفتم شهریورماه و با استقرار کامل سه خط مونتاژ موتور در سایت‌های جنوبی و شمالی تولید شد.

وی افزود: ثبت این رکورد در یک شیفت کاری طی چندین سال گذشته بی‌سابقه بوده است و دستیابی به ظرفیت کامل اسمی خطوط مونتاژ، نتیجه همکاری نزدیک واحدهای پشتیبان، تأمین به‌موقع قطعات، برنامه‌ریزی مناسب و همچنین ایجاد گردش شغلی و انعطاف‌پذیری در فرآیند تولید است.

علیزاده تأکید کرد: با توجه به نقش مگاموتور به‌عنوان تأمین‌کننده قوای محرکه و قلب تپنده گروه خودروسازی سایپا، تثبیت این آمار می‌تواند نویدبخش رشد و شکوفایی بیشتر گروه سایپا باشد.

معاون تولید مگاموتور در پایان ابراز امیدواری کرد که با استمرار روند فعلی، روزهای پررونق و موفقیت‌آمیزی در انتظار این شرکت خواهد بود.

