حمل ۲۳۵ میلیون تن کالا در پنج ماه
در پنج ماه نخست امسال، بیش از ۲۳۵.۵ میلیون تُن کالا توسط ناوگان عمومی حملونقل بار کشور جابهجا شد که بخش بزرگی از آن به کالاهای کشاورزی، مواد معدنی و کالاهای اساسی اختصاص داشت.
به گزارش ایلنا، به گفته مهرداد حمداللهی، مدیرکل دفتر حملونقل کالای سازمان راهداری و حملونقل جادهای، در پنج ماه نخست سال جاری بیش از ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بارنامه صادر و حدود ۲۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تُن انواع کالا از طریق شبکه جادهای کشور جابهجا شد.
از این میزان، ۴۶ میلیون تُن مربوط به کالاهای کشاورزی، دامی و غذایی، ۷۳ میلیون تُن کالای ساختمانی و مواد معدنی، و ۱۰ میلیون تُن کالاهای اساسی وارداتی از بنادر کشور به مناطق مختلف بوده است.
این عملیات با مشارکت ۴۶۷ هزار دستگاه ناوگان باری و فعالیت نزدیک به ۵۵۲ هزار راننده انجام شده است. همچنین در همین بازه بیش از ۷۹ هزار بارنامه برای وانتبارها صادر شد که در مجموع ۱۲۸ هزار و ۴۰۰ تُن بار جابهجا کردهاند. هماکنون ۲۴۸ هزار و ۶۰۰ دستگاه وانتبار دارای کارت هوشمند با میانگین عمر زیر ۱۵ سال در این بخش فعال هستند.
حمداللهی افزود: جابهجایی کالاهای اساسی کشور با همکاری ۵۷۶۸ شرکت و مؤسسه حملونقل کالا و ۸۳ پایانه بار و شهرک حملونقل اجرا میشود. همچنین بیش از ۴۴۹ هزار راننده بینشهری و خانوادههایشان از پوشش بیمه تکمیلی درمان، عمر و حوادث بهرهمند هستند.
ناوگان عمومی حملونقل جادهای کشور در دهه گذشته همواره بیش از ۸۰ درصد کالاهای داخلی را جابهجا کرده است. بخش بار جادهای ایران با توجه به گستردگی جغرافیایی و محدودیت شبکه ریلی، ستون فقرات لجستیک کالا محسوب میشود و هر ساله میلیاردها تُن کالا از طریق آن در داخل و بین بنادر و مراکز مصرف جابهجا میشود. روند صدور بارنامه و مشارکت رانندگان در سالهای اخیر افزایشی بوده و بخش وانتبار نیز با توسعه سامانههای هوشمند و کارتهای شناسایی بهتدریج سازماندهی شده است.