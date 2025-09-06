اعمال دو بار مالیات در هر بلیت هواپیما / وجاهت قانونی ندارد!

مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه مالیات مضاعف به مسافران هوایی تحمیل شده‌است و هر مسافر برای یک بلیت باید دو بار مالیات بپردازد، اظهار داشت: از ابتدای امسال با ٢۴ برابر شدن نرخ سوخت، ٣٠ درصد مالیات ارزش افزوده که بر روی نرخ سوخت هواپیما اعمال می‌شود به همین نسبت افزایش یافته و این مالیات و هزینه مضاعف بر قیمت نهایی بلیت هواپیما اضافه می‌شود.

وی ادامه داد: این مالیات بر سوخت در حالی اعمال شده که مسافران مالیات ١٠ درصدی بابت هزینه‌های سفر هوایی را بر روی بلیت هواپیما می‌پردازند.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفت: بنابراین از ابتدای امسال هر مسافر بابت مالیات ٣٠ درصد ارزش افزوده برای سوخت هواپیما هم باید ١٠ درصد مالیات پرداخت کند، این در حالی است که دریافت مالیات مضاعف فاقد وجاهت قانونی است.

اسعدی سامانی تاکید کرد: با این میزان مالیات هر مسافر برای بلیت حدود ۴ میلیون و ٧٠٠هزار تومان مسیر تهران - مشهد حدود ۴٢٨هزار تومان مالیات می‌پردازد .

اسعدی سامانی افزود: دولت در شرایطی این میزان مالیات برای بابت خرید بلیت هواپیما دریافت می‌کند که همواره بر کاهش قیمت بلیت تاکید دارد و به دنبال کاهش قیمت بلیت هواپیما است.

وی گفت: همانطور که گفته شد مالیات مضاعف توجیه قانونی ندارد و اینکه از یک بلیت هواپیما دوبار مالیات دریافت می‌شود اجحاف در حق مسافران و فاقد وجه شرعی و قانونی است که بایستی از سوی سازمان امور مالیاتی هرچه سریعتر مورد تجدید نظر قرار گیرد.

