برق خانه در زمان قطع برق، خاموش نمی شود

به گزارش ایلنا، سید مهدی حسینی، مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبادر همین خصوص گفت؛ استفاده از اینورترهای هیبریدی در نیروگاه‌های خورشیدی ویژه مشترکین خانگی، صنعتی و تجاری نهایی و به شرکت توانیر ابلاغ شده است.

به گفته حسینی صاحبان صنایع و متقاضیان از این پس می‌توانند برق تولیدی خود را عرضه کرده و حتی در زمان قطع فیدر، نیاز داخلی خود را تأمین کنند.

وی در عین حال خاطر نشان کرد: سرمایه‌گذاران می‌توانند از مسیرهای متنوع شامل بورس انرژی، قرارداد خودتأمین صنایع و خرید تضمینی ماده ۶۱ اقدام کنند و در زمان خاموشی نیز. به فروش برق خود اقدام نمایند.

حسینی تصریح کرد: متقاضیان با استفاده از این فناوری می‌توانند برق تولیدی خود را به ساتبا یا از طریق تابلوی سبز بورس انرژی عرضه و به فروش رسانند.

وی تصریح کرد ؛ براساس این ابلاغیه، اعمال بهای خاموشی در قراردادهای مربوطه حذف خواهد شد.

وی در مورد چگونگی اجرایی شدن طرح افزود: دستورالعمل نحوه اتصال، نصب و سایر الزامات فنی و اجرایی با همکاری شرکت توانیر تنظیم و به شرکت‌های توزیع نیروی برق سراسر کشور ابلاغ خواهد شد.

مدیر کل دفتر برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا در پایان تاکید کرد: ساتبا و شرکت‌های توزیع نیروی برق نظارت بر حسن اجرای ابلاغیه را برعهده دارند.

براساس این گزارش تا پیش از این و هنگام قطع برق و بروزخاموشی ، امکان تزریق برق تولیدی نیروگاه خورشیدی به شبکه و یا فروش‌ آن وجود نداشت.

