سامانه مشخصات فنی محصولات پتروشیمی راهاندازی شد
سامانه مشخصات فنی محصولات پتروشیمی که با هدف ایجاد شفافیت و استانداردسازی دادههای فنی طراحی و راهاندازی شده است و بهعنوان مرجع رسمی، همه محصولات پتروشیمی قابل عرضه در بورس کالا را پوشش داده و مشخصات فیزیکی و شیمیایی را در اختیار ذینفعان قرار میدهد.
به گزارش ایلنا، محمد متقی در کارگاه آموزشی استفاده از سامانه مشخصات فنی محصولات پتروشیمی (سماپ)، اظهار کرد: در گذشته مشخصات محصولات از طریق مکاتبات کاغذی و غیرمتمرکز با مجتمعهای پتروشیمی دریافت میشد که نهتنها زمانبر بود بلکه اطمینان کافی به صنایع پاییندستی و مصرفکنندگان نمیداد. همین موضوع ضرورت ایجاد یک سامانه جامع و شفاف را دوچندان کرده بود.
وی ادامه داد: با طراحی این سامانه، بیش از یک هزار و ۲۰۰ استاندارد معتبر در اختیار مجتمعها قرار گرفته و شرکتهای پتروشیمی میتوانند اطلاعات فنی محصولات خود را بر اساس همین استانداردها در سامانه ثبت کنند. پس از بررسی و تأیید، برگه مشخصات محصول صادر و بهعنوان مبنای عرضه در بورس کالا مورد استفاده قرار میگیرد.
مدیر توسعه صنایع پاییندستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به نقش اعتمادسازی سامانه مشخصات فنی بیان کرد: از این پس اگر مشتریان یا صنایع پاییندستی نسبت به کیفیت یا مشخصات محصولی ادعایی داشته باشند، میتوانند با مراجعه به این سامانه به دادههای رسمی و تأییدشده دسترسی پیدا کنند؛ این موضوع به کاهش اختلافات میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان کمک میکند و زمینه شفافیت در معاملات را فراهم میسازد.
متقی تأکید کرد: سامانه مشخصات فنی محصولات پتروشیمی افزون بر تسهیل فرآیندها و کاهش بوروکراسی، امکان نظارت دقیقتر را نیز برای نهادهای بالادستی و فعالان بازار فراهم میکند. این ابزار میتواند به توسعه بازار، ارتقای کیفیت عرضه و تقویت جایگاه صنعت پتروشیمی ایران در عرصه داخلی و بینالمللی کمک کند.
مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در ادامه این کارگاه آموزشی «سماپ» را یکی از مهمترین دستاوردهای سالهای اخیر در مسیر دیجیتالیسازی خدمات این صنعت دانست و گفت: در سالهای گذشته مسیر دریافت مشخصات فنی و عرضه محصولات پتروشیمی فرآیندی زمانبر و بوروکراتیک بود. اکنون با سامانه (سماپ)، این روند به شکل الکترونیکی و سریع انجام میشود و صنایع پاییندستی میتوانند به اطلاعات دقیق، شفاف و استاندارد محصولات دسترسی داشته باشند.
ناصر نوحجاه با اشاره به فعالیت گسترده گروههای پژوهشی در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی اظهار کرد: در حوزههای مختلف کاتالیستها، پلیمرها و مواد شیمیایی توانستیم به دانش فنی روز دست یابیم. از پلیاتیلن سنگین پتروشیمی تبریز تا پلیپروپیلنهای مجتمعهای پارس و بیدبلند، همچنین طرحهای مرتبط با متانول و پروپیلن، همه با دانش فنی این شرکت در حال اجرا هستند. افزون بر این، توسعه گریدهای جدید و ارتقای فرآیندها برای افزایش کیفیت محصولات همواره در دستور کار ما قرار دارد.
مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با بیان اینکه «سماپ» بازوی فنی و علمی این شرکت در حوزه شفافسازی دادهها محسوب میشود، ادامه داد: وجود اطلاعات معتبر و استاندارد در این سامانه موجب اعتماد صنایع پاییندستی خواهد شد.
نوحجاه با تأکید بر اینکه مصرفکنندگان میتوانند مطمئن باشند محصولی که از بورس کالا خریداری میکنند، بر اساس مشخصات فنی تأییدشده ارائه شده است، گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سالهاست درخواستها و مشکلات را به ما ارجاع میدهد و پس از بررسی، محصولات برای عرضه تأیید میشوند؛ اکنون با راهاندازی این سامانه، این فرآیند به شکل دیجیتال انجام میشود تا هم سرعت کار افزایش یابد و هم دقت و شفافیت بیشتری فراهم شود.
وی افزود: اکنون بخش پلیمری سامانه نهایی شده و در نمایشگاه ایرانپلاست از آن رونمایی رسمی میشود.
مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در پایان تصریح کرد: طبق برنامهریزی در آینده نزدیک بخش شیمیایی نیز به سامانه اضافه خواهد شد.