ارزش کل معاملات بورس کالا به ۵۲۹ همت رسید/۴ برابر شدن سهم بازار مالی بورس کالا
مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: در نیمه نخست امسال، سهم بازار مالی بورس کالا از ۹ درصد سال ۱۴۰۱ به ۳۵ درصد رسید.
به گزارش ایلنا، سید جواد جهرمی مدیرعامل بورس کالای ایران در نشست تخصصی «چشمانداز بازار گواهی سپرده کالایی» با تأکید بر اینکه آینده این بورس در گرو توسعه ابزارها و بازارهای مالی است، اعلام کرد: در سال جاری سهم بازار مالی بورس کالا از ارزش کل معاملات به ۳۵ درصد معادل ۵۲۹ همت رسیده است؛ در حالی که سهم بازار مالی بورس کالا در سال ۱۴۰۱ تنها ۹ درصد بود.
وی گفت: این روند نشاندهنده استقبال گسترده مردم و نهادهای مالی از اوراق بهادارسازی کالاها و سرمایهگذاری در بخش واقعی اقتصاد است.
جهرمی، در این نشست ضمن قدردانی از نقش محوری ایمیدرو و وزارت صمت در مسیر توسعه بورس کالا طی دهه اخیر گفت: نقطه آغاز این همکاریها از قرارداد کشف پریمیوم تا راهاندازی معاملات گواهی سپرده شمش طلا بود؛ جایی که ایمیدرو با عرضه سه تن شمش طلا در قالب گواهی سپرده به بورس کالا اعتماد کرد و امروز شاهد رسیدن حجم معاملات طلا به بیش از ۲۵ تن هستیم. این تجربه نشان داد که حرکت به سمت بازارهای جدید با همکاری ایمیدرو به نتیجهای ملموس و موفق خواهد رسید.
او با اشاره به روند رشد بازار مالی بورس کالا افزود: در سال ۱۴۰۱ سهم این بازار تنها ۹ درصد از کل معاملات بورس کالا بود، اما امروز این نسبت به ۳۵ درصد ارتقا یافته است. این رشد چشمگیر بیانگر ظرفیت بالای ابزارهای مالی در جذب سرمایههای خرد و کلان و هدایت آنها به سمت تولید است.
جهرمی ادامه داد: نقشه راه بورس کالا بر توسعه ابزارهای مالی و اوراق بهادارسازی کالاها استوار است. در این چارچوب، میتوان کالاهای متنوعتری را وارد بازار گواهی سپرده کرد؛ به طور نمونه، راهاندازی گواهی سپرده گندله و مس در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل بورس کالای ایران رسالت اصلی این بورس را حمایت از تولید عنوان کرد و گفت: امروز بسیاری از بخشهای تولیدی با رکود مواجهاند و موجودی انبارها افزایش یافته است. در چنین شرایطی، ابزارهایی مانند گواهی سپرده کالایی میتوانند هم مشکلات تولیدکنندگان را کاهش دهند و هم فرصت سرمایهگذاری امنی را برای مردم فراهم کنند؛ همانگونه که تجربه موفق بازار طلا گواه این موضوع است.
او تأکید کرد: نهادهای مالی بازوان اصلی بورس کالا برای تحقق این اهداف هستند. در حال حاضر، پذیرش برخی انبارها از جمله گندله در دست اجراست و اقدامات برای ورود مس نیز به زودی آغاز میشود.
جهرمی افزود: پس از توسعه بازار گواهی سپرده و راهاندازی قراردادهای مشتقه مبتنی بر آن، گام بعدی ما حرکت به سمت توکنسازی و استفاده از ظرفیتهای نوین مالی خواهد بود. همچنین، توسعه معادن و تکمیل پروژههای تولیدی با کمک ابزارهای مالی بورس کالا از دیگر اهداف راهبردی ماست.