در پاسخ به ایلنا تشریح شد:
توضیح معاون وزیر نفت درباره توقف واردات گازوئیل
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی از تولید روزانه پنج میلیون لیتر بنزین و پنج میلیون لیتر نفت گاز خبر داد.
به گزارش خبرنکار اقتصادی ایلنا، محمدصادق عظیمیفر در حاشیه مراسم افتتاح واحد زیست محیطی KHT پالایشگاه اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح مذکور افزایش کیفیت فرآوردههای نفتی تولیدی پالایشگاه و پایداری تولیدات پالایشگاه را به دنبال دارد.
وی افزود: میزان سرمایهگذاری پالایشگاه در این طرحها بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار است که امیدواریم طرحهای پالایشگاه اصفهان چه در حوزه کیفیسازی فرآوردههای نفتی و چه طرحهای زیرساختی به مرور بهرهبرداری برسند.
مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی با بیان اینکه چند سالی است که کشور از صادرکننده فرآوردههای نفتی دوباره به واردکننده تبدیل شده است، گفت: برای فائق آمدن بر ناترازی باید به موازات مدیریت مصرف، شکاف بین تولید و مصرف را به حداقل برسانیم.
وی ادامه داد: طی یک سالی که از فعالیت دولت چهاردهم گذشته است، در حوزه تولید با افزایش خوراک پالایشگاههای موجود و راهاندازی بعضی واحدهای کیفیسازی در پالایشگاههای موجود، روزانه تقریبا پنج میلیون لیتر بنزین و روزانه پنج میلیون لیتر نفت گاز به تولید کشور اضافه شده است؛ همچنین طرحهای پالایشی متعددی هم به موازات در دست اجرا است.
معاون وزیر نفت از بهرهبرداری از دو پالایشگاه جدید ظرف ماههای آتی خبر داد و عنوان کرد: این دو پالایشگاه شامل پالایشگاه ۶۰ هزار بشکهای در کنگان و پالایشگاه ۱۲۹ هزار بشکهای در بندرعباس میشود. البته طرحهای کیفیسازی فرآوردههای نفتی در پالایشگاههای موجود مانند طرح DHT پالایشگاه شیراز و طرح بنزینسازی و افزایش کیفیت بنزین پالایشگاه تهران هم ظرف ماههای پیش رو به بهرهبرداری میرسد.
عظیمیفر ادامه داد: این میزان فرآورده تولیدی باید با استفاده از زیرساختهای انتقال، اعم از خطوط لوله منتقل و ذخیره سازی شود؛ در حوزه انتقال برای اینکه قادر باشیم تولیدات کشور را که عمدتا در نیمه جنوبی کشور قرار دارد، به بخشهای مصرف کننده که در شمال کشور قرار دارد منتقل کنیم،
وی ادامه داد: طی یک سال مجموعهای از خطوط لوله به بهرهبرداری رسید. در این راستا هفته گذشته، با حضور رییس جمهور ۸۰۰ کیلومتر خط انتقال فرآوردههای نفتی و نفت خام از جنوب کشور به شمال کشور شامل خط انتقال فرآوردههای بندرعباس-رفسنجان و خط لوله انتقال نفت خام سبزاب-شازند با مجموع سرمایهگذاری ۷۴۰ میلیون یورو به بهرهبرداری رسید.
عطیمی فر با تاکید بر اینکه وزارت نفت به صورت مستقیم مسئول و متولی مدیریت نصرف نیست، گفت: با این حال شرکت ملی پالایش و پخش اقدامات بهینهسازی مصرف را دنبال میمند و منفعل برخورد نمیکند..
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی از آغاز مجدد طرحهای نوسازی ناوگان پس از چند سال توقف خبر داد و اظهار کرد: این طرحها مجدد با استفاده از ظرفیت اوراق صرفهجویی شده در بخشهای برقیسازی ناوگان موتورسیکلت فرسوده و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی آغاز شده است و به مرور عملیاتی خواهد شد. از سوی دیگر، طرحهای متنوعسازی مصرف سوخت، به خصوص استفاده از سی ان جی در سبد سوخت کشور، تقریبا یکی دو سالی بود که به خاطر عدم پرداخت مطالبات کارگاههای تبدیل متوقف شده بود؛ برای حل این چالش با استفاده از انتشار اوراق صرفه جویی گاز، قریب به چهل میلیون دلار مطالبه معوقه کارگاههای تبدیل پرداخت و طی هفتههای گذشته، طرح تبدیل رایگان خودروهای شخصی به سی ان جی سوز آغاز شد.
عظیمیفر با تاکید بر اینکه قاچاق مورد توجه جدی و ویژه دولت و شخص رییس جمهور است، گفت: در این حوزه با همکاری دستگاههای مختلف، به خصوص دستگاه قضا و دستگاههای امنیتی اقدامات موثری را انجام دادیم.
وی با بیان اینکه در بخش نفت گاز غیرنیروگاهی میزان افزایش مصرف سالانه ۴ الی ۵ درصد بود، گفت: این روند با اقداماتی که در سال جاری انجام شد، روندی معکوس داشت. بخش عمدهای از کاهش مصرف بهخاطر اقداماتی بود که در حوزه مقابله با قاچاق انجام شد. به عنوان نمونه در بخش حملونقل با بهرهگیری از روشهای هوشمندسازی، بخش قابل توجهی از بارنامهها و باربرگهای سوری که برای اختصاص سهمیه به ناوگان حملونقل صادر میشد شناسایی و با دفاتر صدور این باربریها برخورد شد.
معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه مسیر پیش روی صنعت پالایش مسیر سخت و دشواری است، تصریح کرد: قاعدتا استمرار و افزایش تولید نیازمند تامین منابع مالی و حلوفصل چالشهای پیش روی اجرای پروژهها است؛ این موضوع مستلزم این است که تمامی دستگاهها و ذینفعان مشارکت کنند. از سوی دیگر برای اقدام موثرتر در بخش مصرف، باید میزان مسئولیتپذیری دستگاههای متولی افزایش پیدا کند.
عظیمیفر افزود: فراورده بنزین و نفت گاز با به صورت یارانهای و با قیمت حدود ۲ سنت در اختیار دستگاههای متولی مصرف قرار میگیرد و باید نسبت به آن وسواس و دلسوزی بیشتری وجود داشته باشد.
وی گفت: به نظر من در این ماجرا مردم مقصر نیستند؛ قطعا اگر طرحهای نوسازی به موقع اجرا میشد و ۵۳ درصد ناوگان فرسوده نبود، یا اگر برای افزایش راندمان نیروگاهها برنامهریزی لازم صورت میگرفت، چنین مشکلاتی وجود نداشت.
معاون وزیر نفت در ادامه درمورد وارادات بنزین سوپر توضیح داد: به استناد قانون بودجه، از طریق درگاه ملی مجوزها، برای بخش خصوصی واردکننده بنزین سوپر، مجوز صادر میشود؛ تا کنون هم برای شرکتهای مجوز صادر شده است؛ سایر شرکتهایی هم که تمایل دارند میتوانند از طریق درگاه ملی مجوزها، مجوزهای واردات و توزیع را اخذ و توزیع را انجام دهند؛ تا کنون چند شرکت درخواست خود را ثبت کردهاند.
وی در ادامه درمورد سودآوری صنعت پالایش اظهار داشت: این موضوع تابعی از شیوهنامه خوراک و فرآورده که در سال ۱۴۰۲، وزیر وقت نفت ابلاغ کرده است و البته تابعی از شرایط بازار. یکی از مهمترین عواملی که باعث کاهش سودآوری صنعت پالایش طی سالهای اخیر شده، کاهش کرک اسپرد جهانی بوده است. درمورد شیوهنامه، حدود هشت ماه به صورت مداوم با محوریت دفتر معاون اول و مجلس جلساتی داشتیم و قرار است این شیوهنامه بازبینی شود.
عظیمیفر در پاسخ به ایلنا درباره توقف واردات نفت گار گفت: افزایش تولید نفت گاز به پشتوانه افزایش خوراک پالایشگاهها و راهاندازی واحد هایدرو کراکر پالایشگاه آبادان بود،
وی عنوان کرد: این اقدامات باعث افزایش تولید روزانه پنج میلیون لیتر شد؛ کاهش مصرف ۴ الی ۵ میلیون لیتر در پنج ماهه نخست سال جاری هم عمدتا به پشتوانه اقدامات مقابله با قاچاق و مدیریت مصرف بود؛ نتیجه این دو اهرم رسیدن سطح ذخایر نفت گاز به حد قابل قبولی است؛ ما در بیشینه تاریخی سطح ذخایر نفت گاز کشور قرار داریم.
وی درمورد وضعیت ظرفیت پالایش نفت اظهار داشت: بعضا پالایشگاه از ظرفیت خالی برای پالایش برخوردار بودند؛ در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، افزایش خوراک پالایشگاهها، به صورت میانگین روزانه ۱۰۰هزار بشکه در روز بود. خط لوله سبز آب- شازند که هفته گذشته راهاندازی شد، میتواند به افزایش انتقال نفت خام کمک کند و ما از ظرفیت خالی واحدهای پالایشگاه اصفهان و پالایشگاه تهران استفاده کرده و خوراک پالایشگاهها را حداقل شصت هزار بشکه دیگر افزایش دهیم.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه دو پالایشگاه جدید قرار است به مرور وارد مدار شوند، گفت: پالایشگاه آدیش و پالایشگاه مهر که این دو پالایشگاه میتواند حداقل ۱۸۰ هزار بشکه به ظرفیت پالایشی کشور اضافه کنند.