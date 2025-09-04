به گزارش خبرنگار ایلنا، مرکز ملی پایش الگوی تولید کشاورزی امروز پنجشنبه با حضور وزیر جهاد کشاورزی در محل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) افتتاح شد.

غلامرضا گل‌محمدی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در این مراسم گفت: بزرگ‌ترین مرکز داده بخش کشاورزی در سازمان تات قرار دارد و امروز در این بخش داده‌سنتر ۳ سامانه «تصمیم یار کشت»، «مزرعه من» و سامانه «پیش‌بینی سطح زیرکشت و تولید» افتتاح می‌شود و فعالیت خود را به طور رسمی آغاز می‌کند.

به گفته گل‌محمدی، سامانه پیش‌بینی سطح زیرکشت و تولید با دقت کمتر از یک متر بوده که برنامه‌ریزی تولید را با دقت بالا انجام می‌دهد. اگر در جایی با بیش بود تولید مواجه شویم مثل تولید بالای پیاز در جیرفت بیش از نیاز بازار داخل، قابل پیش‌بینی و برنامه‌ریزی است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به طراحی و اجرای این سامانه‌ها با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: با مرکز ملی پایش الگوی تولید کشاورزی به دنبال اجرای کامل طرح الگوی کشت هستیم. در همین راستا دو الگوی کشت اعم از الگوی کشت شیلات و الگوی کشت زراعت و باغبانی ابلاغ شده و در حال رفع برخی خلأ‌ها است. همچنین الگوی کشت محصولات گلخانه‌ای و گیاهان دارویی تا پایان شهریور، الگوی کشت زراعت چوب تا پایان مهر و الگوی تولید محصولات دامی در سال آینده ابلاغ خواهد شد.

گل محمدی افزود: در کنار مرکز ملی پایش الگوی کشت، سامانه «مزرعه من» راه‌اندازی شد که قرار است از مهرماه در استان‌ها به صورت آزمایشی زیر بار برود. وقتی کشاورز به سامانه «مزرعه من» مراجعه و مزرعه خود را انتخاب کند، تناسب الگوی کشت و تمام نهاده‌های مشمول اعم از کود، سم، خرید تضمینی و بذر و ارقام به صورت هوشمند به او پیشنهاد می‌شود و در صورت تایید کشت، نهاده‌ها به صورت اتوماتیک قرار می‌گیرد. کنترل این سامانه طی تفاهمی که با اتاق اصناف کشاورزی داشتیم به آنها داده شده است.

وی در مورد کاهش مصرف آب با اجرای این سامانه ها، گفت: امسال که الگوی کشت اجرا شد در مصرف آب، 10 درصد نسبت به سال قبل از آن (5 میلیارد مترمکعب) کاهش مصرف آب داشتیم.

