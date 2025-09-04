به گزارش ایلنا از مرکز مبادله ایران، براساس آگهی چهارمین مرحله پیش‌فروش سکه طلای مرکز مبادله ایران، هر ایرانی با حداقل ۱۸ سال تمام شمسی می‌تواند در طرح پیش‌فروش شرکت کند و حداقل یک تا حداکثر ۱۵ قطعه سکه خریداری کند.

متقاضیان مجاز به خرید حداکثر ۳ سکه تمام، ۵ نیم‌سکه و ۷ قطعه ربع‌سکه بهار آزادی به صورت هم‌زمان هستند.

متقاضیانی که در نوبت اول و دوم و سوم پیش‌فروش، موفق به خرید سکه‌های شده‌اند می‌توانند در این نوبت نیز شرکت کنند.

روز پیش‌فروش

مرحله چهارم طرح پیش‌فروش سکه مرکز مبادله ایران در روز دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ برگزار می‌شود؛ در این مرحله از پیش‌فروش، انواع سکه ضرب ۱۳۸۶ عرضه خواهد شد.

واریز ۱۰۰ درصد ارزش سفارش

علاقه‌مندان به شرکت در مرحله چهارم پیش‌فروش انواع سکه طلای بانک مرکزی، فرصت دارند که از ساعت ۸ امروز پنج‌شنبه، ۱۳ شهریورماه تا ساعت ۱۰ روز دوشنبه؛ ۱۷ شهریورماه، معادل ریالی ۱۰۰ درصد ارزش سفارش پیش‌خرید به انضمام کارمزد معامله را از طریق درگاه پرداخت اینترنتی در کیف پول الکترونیکی خود تأمین کنند. متقاضی باید در بازه زمانی اعلامی واریز وجه، ارزش سفارش و کارمزد پیش‌خرید را واریز کنند؛ کارمزد پیش خرید معادل یک در هزار (۰,۱ درصد) ارزش سفارش است.

پس از ثبت سفارش پیش‌خرید، وجه مذکور در کیف پول الکترونیکی متقاضی خرید تا پایان جلسه پیش‌فروش مسدود می‌شود. در صورت انجام معامله وجه واریز شده از کیف پول الکترونیکی کسر و در غیر این صورت در کیف پول متقاضی در دسترس خواهد بود.

زمان برگشت وجه

وجوه باقی‌مانده در کیف پول، یک هفته کاری پس از جلسه پیش فروش به شناسه بانکی (شبا) تعریف شده در حساب کاربری عودت داده می‌شود.

ساعت جلسات پیش‌فروش

بازه ثبت سفارش پیش‌خرید سکه طلا، ساعت ۱۲ تا ۱۵ روز پیش‌فروش است و ساعت شروع جلسه راس ساعت ۱۲ خواهد بود.

ثبت سفارش تمام‌سکه از ساعت ۱۲ لغایت ۱۴ ، نیم ‌سکه از ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه تا ۱۴ و ۳۰ دقیقه و ربع‌سکه از ساعت ۱۳ تا ۱۵ روز پیش‌‌فروش امکانپذیر است.

ثبت سفارش و تخصیص بر مبنای میزان حجم پیش‌فروش، شیوه برگزاری جلسه پیش‌فروش مذکور است.

علاقه‌مندان به شرکت در طرح پیش‌فروش سکه طلا باید از طریق سامانه معاملات سکه طلای مرکز مبادله ایران به نشانی اینترنتی market.ice.ir اقدام به ثبت‌نام، احراز هویت و ثبت سفارش کنند.

متقاضیانی که قبلا در حراج های سکه مرکز مبادله ثبت‌نام و اقدام به خرید سکه از طریق حراج کرده‌اند، نیازی به ثبت‌نام مجدد ندارند. همچنین، اشخاصی که به منظور شرکت در نوبت اول و دوم و سوم طرح پیش‌فروش سکه طلا ثبت‌نام و احراز هویت کرده‌اند، نیاز به اقدام مجدد ندارند و فقط متقاضیان جدید لازم است ثبت‌نام و احراز هویت خود را انجام داده و در روزهای تعیین‌شده برای ثبت سفارش مراجعه کنند.

خاطرنشان می‌شود، نتایج پیش‌خرید پس از پایان جلسات در حساب کاربری متقاضی در سامانه قابل مشاهده است.

سکه تمام بهار آزادی (امامی) طرح پیش‌فروش بانک مرکزی با سال ضرب ۱۳۸۶ و موعد تحویل ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ به قیمت ۸۳۲ میلیون و ۲۲۴ هزار و ۹۳۲ ریال به فروش می‌رسد.

قیمت مقطوع سکه تمام بهار آزادی (امامی) طرح پیش‌فروش بانک مرکزی با سال ضرب ۱۳۸۶، معادل ۸۳۲ میلیون و ۲۲۴ هزار و ۹۳۲ ریال است.

قیمت مقطوع نیم‌سکه ‌بهار آزادی (امامی) با سال ضرب ۱۳۸۶ معادل ۴۴۱ میلیون و ۱۹۵ هزار و ۴۲۵ ریال است.

بانک مرکزی قیمت پیش‌فروش ربع‌سکه طلا را برای سررسید مذکور، ۲۵۷ میلیون و ۷۵۸ هزار و ۶۱۷ ریال اعلام کرده است.

انتهای پیام/