افزایش دقت الگوی کشت با افتتاح مرکز ملی پایش الگوی تولید کشاورزی

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۴ مرکز ملی پایش الگوی تولید کشاورزی ازسوی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) افتتاح شد.

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران، گفت: در بحث الگوی کشت ما هم الزامات قانونی را داریم و باید اجرا کنیم و هم الزامات عملی که بدون آن حقیقتاً نمی‌توانیم حوزه کشاورزی کشور را مدیریت کنیم.

وی با بیان اینکه الگوی کشت یک بحث جدی است، افزود: امسال سعی کردیم که این موضوع را به طور دقیق‌تر و عملیاتی‌تر در کشور اجرایی کنیم و برای نظارت‌ها و کنترل‌های لازم برای اجرای فنی و دقیق این امر، مرکز پایش الگوی تولید کشاورزی ازسوی سازمان تحقیقات کشاورزی طراحی و اجرایی شد که موضوع الگوی کشت مدیریت شود.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به محدودیت‌های آب و شرایط اقلیمی در کشور، امیدواریم بتوانیم تنظیمات لازم را با توجه به این سامانه هرچه دقیق‌تر با همکاری کشاورزان و بهره‌برداران و با مدیریت دقیق و هوشمند در حوزه کشاورزی کشور داشته باشیم. در نهایت این مدیریت می‌تواند امنیت غذایی کشورمان را تأمین و سود و اقتصادی بودن فعالیت‌های کشاورزان را تضمین کند.

نوری قزلجه با بیان اینکه با طراحی این سامانه، اجرای الگوی کشت با سرعت و دقت بیشتری دنبال خواهد شد.

وی افزود: امسال وقتی برنامه الگوی کشت استان‌ها آماده و برای آنها فرستاده شد برای اینکه به یک اجماع و فهم مشترکی برسیم، بازخوردها از استان‌ها و شهرستان‌ها ازسوی سازمان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و معاونت زراعت گرفته شد که احیاناً اگر نظراتی هست که می‌تواند اعمال شود، به اجرا برسد تا الگوی کشت دقیق و با یک اجماع نخبگانی و اجرایی، عملیاتی شود. امروز در این مرکز هم سعی ما بر این است که اجرای الگوی کشت با دقت بیشتری در کشور پیگیری شود.

نوری قزلجه گفت: الگوی کشت در قانون برنامه توسعه تکلیف قانونی ماست و برای اجرا درست باید نظارت‌های الکترونیکی کامل وجود داشته باشد.

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه با تکمیل الگوی کشت هم به تکالیف قانونی عمل شده و هم اینکه امکان مدیریت دقیق و هوشمند برای خود مجموعه فراهم می‌شود، اظهار کرد: امیدواریم قدم‌های خوبی در توسعه کشاورزی در این شرایط سخت اقلیمی و خشکسالی برداریم و بتوانیم امنیت غذایی کشور را با یک ضریب اطمینان بسیار بالاتر و مطلوب‌تری مدیریت محصولات کشاورزی را بازنگری کنیم.

نرخ خرید تضمینی کندم به‌زودی نهایی می‌شود

نوری قزلجه درباره تعیین قیمت ۳۲ قلم کالای اساسی در شورای قیمت‌گذاری عنوان کرد: محصولات کشاورزی مشمول قیمت گذاری عمرتا در اوایل سال قیمت گذاری شده و بخشی از اینها هم سیاست هایی است که توام با قیمت ها اعلام می شود. در برخی از محصولات از جمله گندم و کالاهای استراتژیک موضوع در حال انجام است و به زودی نرخ سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نهایی می‌شود.

وی گفت: هدف ما در این قیمت‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها حمایت از تولید داخل و تولیدکننده است؛ چون معتقدیم که امنیت غذایی باید متکی به تولید داخل باشد. مهم‌تر از همه باید این فعالیت‌ها اقتصادی شود که انگیزه فعالیت را برای کشاورزان به وجود آورد.

وی درباره ارزیابی‌ها و دقت مرکز ملی پایش تولید کشاورزی اظهار کرد: راه‌اندازی این مرکز درست ترین و بهره مندترین اقدامی است که در حوزه کشاورزی می‌تواند اتفاق بیفتد. اگر دنبال بهره‌وری، افزایش تولید و دنبال اقتصادی شدن فعالیت‌های کشاورزی هستیم باید در قالب الگوی کشت ببینیم. در خصوص ضمانت اجرای آن هم قانونگذار به ما اجازه داده که ارائه خدمات را به کشاورزان و به واحدهایی داشته باشیم که الگوی کشت را رعایت می‌کنند. محصولات را ما باید از کسانی بخریم یا خدمات ارائه دهیم که الگوی کشت را رعایت کرده‌اند.

وی یادآور شد: ترویج و آموزش را پر بارتر دنبال می‌کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر تاثیر این مرکز و کاهش تغییر کاربری اراضی کشاورزی گفت: تغییر کاربری اراضی کشاورزی سامانه پایش جداگانه دارد؛ اما چون همه این سامانه‌ها را ما لینک می‌کنیم قطعاً کمک خواهد کرد به پایش اراضی و احیاناً تغییر کاربری‌های غیرمجازی که وجود دارد.

نوری قزلجه ادامه داد: این سامانه‌های ملی می‌تواند به پایش بیشتر در بخش کشاورزی کمک کند.

