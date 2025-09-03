خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ثبت تحویل ۵۲ هزار خودرو در ۸ ماه توسط پارس‌خودرو/ توسعه سبد محصولات با ورود مدل‌های جدید

ثبت تحویل ۵۲ هزار خودرو در ۸ ماه توسط پارس‌خودرو/ توسعه سبد محصولات با ورود مدل‌های جدید
کد خبر : 1681701
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت پارس‌خودرو از ابتدای سه‌ماهه پایانی سال گذشته تا پایان مردادماه امسال، در مجموع ۵۲ هزار و ۹۸ دستگاه خودرو به مشتریان تحویل داده است.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، پارس‌خودرو در شرایطی موفق به ثبت این عملکرد شد که در آغاز زمستان سال گذشته از مجموع ۴۶ هزار دستگاه تعهدات خود، حدود ۲۵ هزار خودرو با کسری قطعه یا در معرض ریسک عدم تحویل قرار داشت. با اجرای برنامه تکمیل خودروهای مانده در پارکینگ، این خودروها تکمیل و به خریداران تحویل شد.

این شرکت در بهمن و اسفند سال گذشته به ترتیب با تحویل ۱۰ هزار و ۷۵۷ دستگاه و ۱۰ هزار و ۳۲۱ دستگاه، بیشترین آمار تحویل ماهانه در کل سال را به نام خود ثبت کرد.

همچنین در راستای توسعه سبد محصولات، پارس‌خودرو علاوه بر عرضه سهند اتوماتیک، مجوز پلاک‌گذاری دو محصول جدید رووی eRX5 و سهند CNG را دریافت کرده و در حال اخذ مجوزهای نهایی برای تولید انبوه و عرضه پارس‌نوآ و 421P است.

از سوی دیگر، مذاکرات مستمر این شرکت با خودروسازان معتبر جهانی برای واردات و تولید انبوه چند محصول جدید ادامه دارد که در این میان، ورود چانگان UNI-K به بازار نهایی شده و محصولات دیگری نیز در آینده نزدیک معرفی و عرضه خواهند شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی