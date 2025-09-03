به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، پارس‌خودرو در شرایطی موفق به ثبت این عملکرد شد که در آغاز زمستان سال گذشته از مجموع ۴۶ هزار دستگاه تعهدات خود، حدود ۲۵ هزار خودرو با کسری قطعه یا در معرض ریسک عدم تحویل قرار داشت. با اجرای برنامه تکمیل خودروهای مانده در پارکینگ، این خودروها تکمیل و به خریداران تحویل شد.

این شرکت در بهمن و اسفند سال گذشته به ترتیب با تحویل ۱۰ هزار و ۷۵۷ دستگاه و ۱۰ هزار و ۳۲۱ دستگاه، بیشترین آمار تحویل ماهانه در کل سال را به نام خود ثبت کرد.

همچنین در راستای توسعه سبد محصولات، پارس‌خودرو علاوه بر عرضه سهند اتوماتیک، مجوز پلاک‌گذاری دو محصول جدید رووی eRX5 و سهند CNG را دریافت کرده و در حال اخذ مجوزهای نهایی برای تولید انبوه و عرضه پارس‌نوآ و 421P است.

از سوی دیگر، مذاکرات مستمر این شرکت با خودروسازان معتبر جهانی برای واردات و تولید انبوه چند محصول جدید ادامه دارد که در این میان، ورود چانگان UNI-K به بازار نهایی شده و محصولات دیگری نیز در آینده نزدیک معرفی و عرضه خواهند شد.

انتهای پیام/