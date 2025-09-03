خبرگزاری کار ایران
اعلام شعب کشیک بانک صادرات ایران در روز پنجشنبه 13 شهریور‌ماه

اعلام شعب کشیک بانک صادرات ایران در روز پنجشنبه 13 شهریور‌ماه
کد خبر : 1681598
​در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی و بر اساس مصوبه شورای هماهنگی بانک‌ها، بانک صادرات ایران فهرست شعب کشیک خود برای روز تعطیل پنج‌شنبه 13 شهریورماه ۱۴۰۴ را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، طبق تصمیم وزارت کشور و ابلاغ شورای هماهنگی بانک‌ها مبنی بر تعطیلی بانک‌ها در روزهای پنج‌شنبه به‌ منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی، تمامی شعب و واحد‌های ستادی این بانک تعطیل خواهند بود.

با این حال، شعب کشیک بانک صادرات ایران در روز پنج‌شنبه 13شهریورماه از ساعت ۸ تا ۱۲ فعال بوده و آماده ارائه خدمات بانکی به مشتریان هستند.

مشتریان محترم می‌توانند با توجه به ضرورت صرفه‌جویی در مصرف برق، امور بانکی خود را از طریق اپلیکیشن «سپینو» و سایر درگاه‌های الکترونیکی بانک انجام داده و از حضور غیرضروری در شعب خودداری کنند.

برای مشاهده فهرست شعب کشیک کلیک کنید.​

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
