اعلام شعب کشیک بانک صادرات ایران در روز پنجشنبه 13 شهریورماه
در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی و بر اساس مصوبه شورای هماهنگی بانکها، بانک صادرات ایران فهرست شعب کشیک خود برای روز تعطیل پنجشنبه 13 شهریورماه ۱۴۰۴ را اعلام کرد.
با این حال، شعب کشیک بانک صادرات ایران در روز پنجشنبه 13شهریورماه از ساعت ۸ تا ۱۲ فعال بوده و آماده ارائه خدمات بانکی به مشتریان هستند.
مشتریان محترم میتوانند با توجه به ضرورت صرفهجویی در مصرف برق، امور بانکی خود را از طریق اپلیکیشن «سپینو» و سایر درگاههای الکترونیکی بانک انجام داده و از حضور غیرضروری در شعب خودداری کنند.