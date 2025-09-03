جزئیات پیش فروش محصولات سایپا + لینک ثبت نام
پیش فروش ۳ محصول شرکت سایپا از ۱۶ شهریور ماه آغاز خواهد شد.
به گزارش ایلنا، متقاضــیان از ســاعت ۱۰ روز یــک شــنبه مــورخ ۱۴۰۴.۰۶.۱۶ تــا تکمیــل ظرفیــت میتواننــد بــا ورود بــه ســایت فــروش اینترنتـی محصـولات گـروه خودروسـازی سـایپا به آدرس https://saipa.iranecar.com/ نسـبت بـه ثبـت نـام و انتخـاب نــوع خودرو اقدام نماینـد.
لازم به ـذکر اسـت شـرکت در ایـن طـرح صـرفاً از طریـق آدرس فـوق امکـان پـذیر بـوده و در صـورت اسـتفاده متقاضـی از سایر آدرس ها ، عواقب آن بر عهده متقاضی خواهد بود.