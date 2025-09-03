تامین زمین برای نزدیک به ۴۵ هزار واحد مسکن محرومان
معاون فنی و مهندسی سازمان ملی زمین و مسکن در نشست مشترک با مدیران نهادهای حمایتی کشور بر تسریع اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن برای دهکهای یک تا ۴ درآمدی تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) تاکید کرد.
به گزارش ایلنا از سازمان ملی زمین و مسکن، علیرضا صادقیانفر ساخت مسکن برای محرومان را یکی از اولویتهای دولت چهاردهم برشمرد و گفت: در اجرای تفاهمنامه مشترک سازمان ملی زمین و مسکن با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تاکنون برای نزدیک به ۴۵ هزار واحد مسکن محرومان زمین تامین شده است.
وی افزود: در این نشست که با حضور مدیران سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) برگزار شد، درخصوص پروژههای مسکن مهر باقیمانده در استانهای کشور مباحث مختلف بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
صادقیانفر در پایان اظهار کرد: همچنین نحوه تخصیص کمک به پروژههای نهضت ملی مسکن در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت راه و شهرسازی مشخص شد.