تامین زمین برای نزدیک به ۴۵ هزار واحد مسکن محرومان

به گزارش ایلنا از سازمان ملی زمین و مسکن، علیرضا صادقیان‌فر ساخت مسکن برای محرومان را یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم برشمرد و گفت: در اجرای تفاهم‌نامه مشترک سازمان ملی زمین و مسکن با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تاکنون برای نزدیک به ۴۵ هزار واحد مسکن محرومان زمین تامین شده است.

وی افزود: در این نشست که با حضور مدیران سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) برگزار شد، درخصوص پروژه‌های مسکن مهر باقیمانده در استان‌های کشور مباحث مختلف بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

صادقیان‌فر در پایان اظهار کرد: همچنین نحوه تخصیص کمک به پروژه‌های نهضت ملی مسکن در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت راه و شهرسازی مشخص شد.