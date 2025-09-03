مذاکره رؤسای گمرکات ایران و ترکیه برای حل مشکل صاحبان کشنده در ترکیه

به گزارش ایلنا، فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران با هدف حل مشکلات صاحبان کشنده و کامیون در ترکیه با «سزای اوچارماک» رئیس کل گمرکات ترکیه ویدئو کنفرانسی گفت و گو کرد تا پیرو مصوبه هیئت وزیران مشکلات کشنده‌ها و کامیون‌های موجود در کشور ترکیه با همکاری گمرک این کشور رفع گردد.

در این گفتگو رئیس کل گمرک ترکیه برای حل مشکلات پیش آمده و کمک به ترخیص این کشنده‌ها قول مساعد داد و اعلام کرد که برای کمک به ترخیص سریع کشنده‌ها و کامیون‌های موجود در ترکیه آماده همکاری و تبادل اطلاعات با گمرک ایران است.

بر اساس این گزارش، پیرو مصوبه جدید هیئت وزیران صاحبان کامیون و کشنده‌های با سال ساخت ۲۰۱۹ به بعد که در سال ۱۴۰۳ یا قبل از آن وارد کشور ترکیه شده‌اند، می‌بایست ابتدا راهنامه (CMR) مربوط به کامیون و کشنده یا سایر مستندات گمرکی که محتوی شماره «وی آی ان (VIN)» بوده و مورد تایید گمرک ترکیه است را به تایید نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشور ترکیه رسانده و سپس حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۴۰۴/۶/۲۰ درخواست خود را به همراه مدارک مذکور به یکی از گمرکات اجرایی بازرگان، ارومیه یا سرو ارائه نمایند.