خزانهدار اتحادیه ماشینآلات کشاورزی، صنعتی، ساختمانی و باغبانی تهران در گفتگو با ایلنا:
اتحادیهها بازوی حاکمیتاند/ لزوم بهرهگیری از تجارب جهانی+ (ویدیو)
خزانهدار اتحادیه ماشینآلات کشاورزی، صنعتی، ساختمانی و باغبانی تهران عقیده دارد تصمیمات غیرکارشناسی مانند ممنوعیت واردات سمپاش و تغییر ناگهانی تعرفهها میتواند بر معیشت کشاورزان و امنیت غذایی کشور ضربه وارد کند. او راهکار اصلی را اعتماد به اتحادیهها، بهرهگیری از نظر کارشناسان صنفی و استفاده از تجارب جهانی عنوان کرد.
حمید اوجاقی، خزانهدار اتحادیه ماشینآلات کشاورزی، صنعتی، ساختمانی و باغبانی تهران، در گفتگو با ایلنا با انتقاد از تصمیمات غیرکارشناسی در حوزه واردات و تعرفهها، تأکید کرد: اتحادیهها باید بازوی حاکمیت باشند، در این راستا استفاده از نظر کارشناسان صنفی میتواند جلوی بحرانهایی مانند ممنوعیت واردات سمپاش را بگیرد که به زنجیره غذایی کشور آسیب زده است.
اوجاقی با اشاره به تاریخچه فعالیت این اتحادیه گفت: سالهاست اتحادیه ماشینآلات کشاورزی در حوزههای مختلف فعالیت دارد اما متأسفانه در تصمیمات کلان از نظرات کارشناسان صنفی استفاده نمیشود و همین مسئله باعث ایجاد مشکلات جدی برای فعالان بخش کشاورزی و صنعت شده است.
ممنوعیت غیرکارشناسی واردات سمپاش
خزانهدار اتحادیه اظهار کرد: چندی پیش ورود سمپاش به کشور ممنوع شد چون سه یا چهار تولیدکننده داخلی ادعا کردند میتوانند نیاز کشور را تأمین کنند و بدون بررسی کارشناسی این تصمیم گرفته شد و در عمل مشخص شد ظرفیت و تجهیزات کافی برای تولید وجود ندارد و بازار با کمبود جدی روبهرو شده است و همین یک تصمیم میتوانست زنجیره غذایی کشور را مختل کند.
تعرفههای گمرکی و بیتوجهی به نظر کارشناسان
وی با اشاره به مشکل تعرفهها افزود: موتورهای کشاورزی تکسیلندر پنج تا پانزده اسب که سالها تعرفه ۵ درصدی داشتند و زیرمجموعه کشاورزی محسوب میشدند، ناگهان در گروه خودرویی قرار گرفتند و تعرفه آنها به ۵۵ درصد افزایش یافت. اما وقتی اعتراض میکنیم میگویند امکان کارشناسی و جداسازی نداریم و این نشان میدهد بدون حضور اتحادیهها در تصمیمگیریها، خسارتهای بزرگی به فعالان بخش کشاورزی وارد میشود.
تخصیصهای ارزی مبهم
اوجاقی ادامه داد: مشکل دیگر، تخصیص ارز است که شفافیت لازم را ندارد و برخی واردکنندگان مجبور میشوند برای گرفتن ارز، موتور یا انجین را به اسم سمپاش ثبت کنند. این موضوع هم به ناهماهنگی در بازار و هم به ایجاد مشکلات تازه منجر میشود.
واردات، مکمل تولید ملی
وی تصریح کرد: تولید داخل بدون واردات مواد اولیه و قطعات، امکان ادامه فعالیت ندارد و اگر واردات نباشد، تولید ملی هم ضربه میخورد. ما بارها این مسئله را به مسئولان گوشزد کردهایم اما متأسفانه توجهی نمیشود.
خزانهدار اتحادیه خاطرنشان کرد: متأسفانه نگاه درستی به اتحادیهها وجود ندارد. اتحادیهها باید بازوی حاکمیت باشند، نه ابزار آن. اگر اتحادیهها بهعنوان مشاوران واقعی دولت در تصمیمگیریها دیده شوند، میتوان از بسیاری مشکلات اقتصادی جلوگیری کرد.
لزوم بهرهگیری از تجربه جهانی
اوجاقی در پایان گفت: در حوزه ورزش برای موفقیت یک تیم حاضر میشویم مربی خارجی میلیوندلاری بیاوریم، اما در مسائل اقتصادی از تجربه جهانی استفاده نمیکنیم. برای گرهگشایی اقتصاد، باید مشاوران متخصص داخلی و خارجی در کنار اتحادیهها نقشآفرینی کنند.