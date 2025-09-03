به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، اکبر فتحی امروز سه‌شنبه در جلسه ستاد هماهنگی امنیت غذایی با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور، افزود: بهره وری در واحدهای تولیدی در کشور پایین است و این مشکل را باید با کمک تشکل ها حل کنیم.

وی ادامه داد: این موضوع که مصرف نهاده های دامی افزایش پیدا کند، اما میزان تولید ثابت باقی بماند، قابل قبول نیست.

فتحی تاکید کرد که افزایش تولید محصولات باید بدون تحمیل بار اضافی بر منابع آب کشور صورت بگیرد و این جزو اولویت های وزارت جهاد کشاورزی به شمار می رود.

وی درباره نهاده های دامی وارداتی، اظهار داشت: عمده نهاده هایی که واحدهای تولید دام و طیور استفاده می کنند وارداتی است که به معنای استفاده از آب سبز سایر کشورها می باشد.

فتحی در همین حال خواستار افزایش کیفیت نهاده های دامی وارداتی در راستای افزایش کمی و کیفی تولیدات داخلی شد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که در سامانه بازارگاه برای تامین و تحویل نهاده های وارداتی دامی باید اصلاحاتی صورت بگیرد، گفت: مسایل مربوط به سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی می تواند از طریق تشکیل یک کمیته، بررسی و مرتفع شود.

وی افزود: واقعیت این است تعداد دام ها با میزان نهاده هایی که برای آن دریافت می شود، مطابقت ندارد و این مساله باید مورد رصد و بررسی قرار بگیرد.

فتحی تصریح کرد: ضروری است تعداد آمار دامی که کشتار یا حذف می شود اصلاح شود تا بتوانیم درست تصمیم گیری کنیم.

وی اذعان داشت: مشکل کنونی بهره برداران و واحدهای تولیدی این است که بین زمان تحویل نهاده و جذب آن، فاصله وجود دارد.

فتحی با اشاره به این که ارز ترجیحی نهاده های دامی تامین می شود، گفت: رئیس بانک مرکزی و معاون اول رییس جمهوری در ستاد تنظیم بازار قول تامین ارز نهاده های دامی را داده اند.

وی در عین حال تصریح کرد: مسائلی همچون اعتصاب کامیون داران، جنگ 12 روزه و عدم تعیین تکلیف تالار ارزی نهاده های دامی موجب شد، نهاده های ذخیره شده در انبارهای استان های کشور استفاده شود.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اذعان داشت: شرکت پشتیبانی امور دام در حال تجهیز این انبارها و تامین ذخایر است.

وی در ادامه خواستار رصد جوجه ریزی ها در واحدهای تولیدی در استان های کشور شد و گفت: افق آینده ما برای جوجه ریزی باید روشن باشد.

فتحی گفت: وزارت جهاد کشاورزی طی ماه‌های اخیر طرح‌های متنوعی را در حوزه توسعه زیرساخت‌ها، بهبود مدیریت منابع آب و خاک و ترویج کشت‌های دانش‌بنیان به اجرا گذاشته است که نتایج مثبت آن در تولید و بازار محصولات به‌وضوح قابل مشاهده است.

وی افزود: تمرکز بر حمایت هدفمند از تولیدکنندگان، استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیند کاشت و برداشت و نیز افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنایع تبدیلی از جمله اقداماتی است که به ارتقای ارزش افزوده محصولات کشاورزی کمک کرده و منجر به بهبود درآمد کشاورزان شده است.

انتهای پیام/