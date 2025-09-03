در گفتوگو با ایلنا تشریح شد؛
صادرات گاز به چین کلید می خورد؟
مدیر پیشین امور بینالملل شرکت ملی نفت گفت: صادرات گاز به چین نیازمند تکنولوژی الانجی است. ما باید صاحب تکنولوژی مایعسازی گاز باشیم و از این مسیر صادرات داشته باشیم زیرا صادرات از خط لوله بسیار سخت و حتی غیرممکن است.
محسن قمصری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره امکان صادرات گاز به چین اظهار داشت: آینده و تمرکز دنیای انرژی روی گاز است ما باید سعی کنیم در زمینه گسترش بازارهای صادراتی این حامل انرژی فعال شویم. در این راستا، ابتدا باید مخازن را توسعه داده که تولید مازاد برای صادرات داشته باشیم.
وی با بیان اینکه صادرات گاز ایران به چین یکی از موضوعات مهم در حوزه انرژی و همکاریهای اقتصادی بین دو کشور است، افزود: صادرات گاز ایران به چین یکی از محورهای اصلی همکاریهای اقتصادی و انرژی بین دو کشور است و میتواند تأثیرات مثبت زیادی بر اقتصاد و امنیت انرژی هر دو کشور داشته باشد.
مدیر پیشین امور بینالملل شرکت ملی نفت با بیان اینکه با توجه به بعد مسافت صادرات گاز به چین باید از مسیر الانجی در دستور کار باشد، گفت: صادرات گاز به چین نیازمند تکنولوژی الانجی است. ما باید صاحب تکنولوژی مایعسازی گاز باشیم و از این مسیر صادرات داشته باشیم، زیرا صادرات از خط لوله بسیار سخت و حتی غیرممکن است. بنابراین سرمایهگذاری در حوزه مایعسازی گاز پیشزمینه صادرات گاز به چین خواهد بود.
وی درباره صادرات از مسیر خط لوله و عبور از پاکستان تصریح کرد: یکی از پروژههای مهم در این زمینه، خط لوله ایران-پاکستان-چین است که گاز طبیعی ایران را از طریق پاکستان به چین منتقل میکند. این پروژه به دلیل مسائل سیاسی و امنیتی با چالشهایی مواجه بوده است، اما همچنان به عنوان یک مسیر استراتژیک در نظر گرفته میشود. برای ورود گاز ایران به بازار چین از مسیر پاکستان؛ باید از منطقه صعبالعبور تبت عبور کنیم که خیلی سخت است و دیگر اینکه ورود ما به چین از منطقهای خواهد بود که صنعتی نیست و داخل چین نیاز به هزاران کیلومتر خط لوله دارد. بنابراین روش منطقی اینکه به سواحل چین که انرژی زیادی نیاز دارند؛ دسترسی پیدا کنیم.
قمصری بیان داشت: ما در حوزه الانجی پارسشمالی سابقه همکاری با چین را داشتهایم و اگر احیا شود رسیدن به بازار چین دور از دسترس نیست.
وی خاطرنشان کرد: ما ابتدا باید در منابع سرمایهگذاری داشته باشیم که چین مشتاق به همکاری با ایران شود. چراکه باتوجه به وضع موجود مازاد تولید نداریم. پیشزمینه سرمایهگذاری در حوزه الانجی سرمایهگذاری در توسعه مخازن است که تولید را افزایش دهیم و چین رغبت به سرمایهگذاری و همکاری با ما را داشته باشد.
مدیر پیشین امور بینالملل شرکت ملی نفت یادآور شد: در هر حال باید در نظر داشته باشیم که در حوزه الانجی رقیب بزرگی به نام قطر داریم که سالها صاحب الانجی هستند و سرمایهگذاری زیادی کردهاند. بنابراین ما چندان نمیتوانیم مانند نفت دست بالا داشته باشیم. در عین حال، همه چیز را هم نباید واگذار کنیم، اگر در حوزه افزایش تولید و برداشت گاز و احداث پایانه الانجی سرمایهگذاری کنیم میتوانیم امکان صادرات را نیز فراهم کنیم.