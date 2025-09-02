به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، تشدید حمله‌های هوایی روسیه و اوکراین به مواضع یکدیگر و نگرانی‌ها از اختلال در پایانه‌های صادراتی نفت، سبب افزایش قیمت نفت در معامله‌های روز سه‌شنبه (یازدهم شهریور) شد، در حالی که سرمایه‌گذاران در انتظار نشست تازه هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس)، تحولات ژئوپلیتیک را زیر نظر دارند.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت یک و ۴۹ دقیقه بامداد روز سه‌شنبه (یازدهم شهریور) به‌وقت گرینویچ با ۴۰ سنت یا ۰.۵۹ درصد افزایش، به ۶۸ دلار و ۵۵ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا نیز با یک دلار و ۵ سنت یا ۱.۶۴ درصد افزایش، ۶۵ دلار و ۶ سنت برای هر بشکه داد و ستد شد.

قیمت‌ نفت خام دابلیوتی‌آی آمریکا روز دوشنبه (دهم شهریور) به‌دلیل تعطیلات روز کارگر در ایالات متحده آمریکا، بدون نوسان باقی ماند.

طبق محاسبات تازه، حمله‌های پهپادی اوکراین به تأسیسات نفتی روسیه موجب توقف فعالیت واحدهایی شده است که دست‌کم ۱۷ درصد از ظرفیت فرآوری نفت این کشور، معادل روزانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه ظرفیت پالایش این کشور را شامل می‌شود.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، روز یکشنبه (نهم شهریور) اعلام کرد که پس از هفته‌ها حمله‌های پیاپی به دارایی‌های انرژی روسیه، کی‌یف قصد دارد حمله‌هایی تازه را در عمق خاک روسیه انجام دهد.

با گذشت سه سال و نیم از آغاز جنگ، هر دو کشور در هفته‌های اخیر حمله‌های هوایی خود را تشدید کرده‌اند. روسیه زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل اوکراین را هدف قرار داده، در حالی که اوکراین به پالایشگاه‌ها و خطوط لوله نفت روسیه حمله کرده است.

دنیل هاینز، استراتژیست ارشد کالا در مؤسسه ای‌ان‌زد (ANZ)، روز سه‌شنبه (۱۱ شهریور) بیان کرد: خطرهای مداوم برای زیرساخت‌های انرژی در روسیه همچنان بالاست. اوکراین آخر هفته با افزایش حمله‌های خود، پالایشگاه‌های نفت بیشتری را در این کشور هدف قرار داد.

در همین حال، چشم‌انداز چین برای ایجاد نظم جهانی تازه می‌تواند به تنش‌های ژئوپلیتیک دامن بزند.

شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین، روز دوشنبه (۱۰ شهریور) در نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای با حضور سران کشورهای روسیه و هند، چشم‌انداز خود را برای یک نظم امنیتی و اقتصادی جهانی که جنوب جهان را در اولویت قرار می‌دهد، مطرح کرد.

چین و هند همچنان بزرگ‌ترین خریداران نفت خام از روسیه، دومین صادرکننده بزرگ جهان هستند. آمریکا در واکنش به خریدهای نفتی هند، تعرفه‌های اضافی بر این کشور اعمال کرده، اما چنین اقدامی را در قبال پکن انجام نداده است.

سرمایه‌گذاران اکنون در انتظار نشست هفتم سپتامبر (۱۶ شهریور) هشت کشور عضو اوپک‌پلاس هستند تا نشانه‌هایی از تصمیم‌گیری درباره لغو بخش دیگری از کاهش عرضه‌های داوطلبانه به‌دست آورند.

