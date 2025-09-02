دبیر کل انجمن کشتیرانی:
کریدور زنگزور قدرت چانهزنی ایران را میگیرد/ از ٩٠٠ میلیون تن کالای روسی، ۶ میلیون تن از کریدور ایران میگذرد!
دبیر کل انجمن کشتیرانی گفت: ٢٢ سال از توافق ایران، هند و روسیه برای راهاندازی کریدور شمال - جنوب میگذرد اما آنگونه که شایسته سه کشور بوده این کریدور علمیات اجرایی نداشته است. بطوریکه روسیه بالغ بر ٩٠٠ میلیون تن کالا جابهجا میکند که تنها۶ میلیون تن از این کریدور شمال -جنوب عبور میکند آن کالاهای وارداتی به کشورمان بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مسعود پلمه در نشست خبری پنجمین همایش توسعه دریامحور، حکمرانی و سرمایهگذاری با بیان اینکه انجمن کشتیرانی به عنوان برگزار کننده این همایش دارای قدمت ٧٢ ساله است و بیش از ۴٠٠ شرکت کشتیرانی و لجستیک، سرمایه گذار مرتبط با حوزه دریا در این انجمن و این صنعت منشأ اثر بودند، گفت: این شرکتها حامیان اصلی تجارت کشور به ویژه تجارت دریایی هستند و این فعالیتهای تجاری را به طور مستمر ادامه و انجام وظیفه میکنند.
وی ادامه داد: همایش امسال با هدف توسعه و اقتصاد دریامحور بهمن ماه امسال برگزار میشود و یکی از اهداف نمایشگاه نزدیک کردن علم و صنعت است.
دبیر کل انجمن کشتیرانی با بیان اینکه دریا موتور محترک اقتصاد است اما نتوانستیم آنگونه که شایسته کشور از مزایای دریا استفاده کنیم، گفت: امیدوارم فرصتهای از دست رفته در بخش دریایی را به دست بیاوریم و یکی از دستاوردهای مهم برگزاری همایش در دورههای گذشته ایجاد دبیرخانه کریدور شمال- جنوب بوده است.
پلمه تاکید کرد: ٢٢ سال از توافق ایران، هند و روسیه برای راهاندازی کریدور شمال - جنوب میگذرد اما آنگونه که شایسته سه کشور بوده این کریدور علمیات اجرایی نداشتهاست. بطوریکه روسیه بالغ بر ٩٠٠ میلیون تن کالا جابهجا میکند که تنها۶ میلیون تن از این کریدور شمال -جنوب عبور میکند آن کالاهای وارداتی به کشورمان بوده است.
وی خاطر نشان کرد: ٢٠ سال گذشته اجلاسی در قزاقستان برگزار شد که در آن اجلاس اتاق آمریکا پیشنهاد راهاندازی کریدور اوراسیا را داد. کشوری که در این کریدور اهداف غیر اقتصادی و غیر مردمی دارد، در آن زمان این پیشنهاد را ارایه داد و پس از٢٠ سال امروز همین اقدام آمریکا را در کریدور زنگزور میبینیم.
دبیر انجمن شرکتهای کشتیرانی تاکید کرد: اگر کریدور زنگزور راه بیفتد، کامیونها که به آسیای میانه میروند از مسیر ایران تردد نخواهند کرد و کشورمان در دیپلماسی اقتصادی و تجاری قدرت چانهزنی نخواهد داشت و قدرت چانهزنی با ترکیه را از دست میدهیم چراکه با ترکیه منافع اقتصادی نخواهیم داشت و طبیعتاً ترکیه هم پای مذاکره برد-برد با ایران نمینشیند.
پلمه با اشاره به ضرورت دیپلماسی اقتصادی، گفت: در دولت چهاردهم شاهد تغییرات بسیار خوبی در شقوق حمل و نقل بودیم و شاهد تغییر رویکردهای اقتصادی بودیم. معتقدم انقطاع خط ریلی رشت- آستارا هر چه سریعتر باید شکل بگیرد و باید از فرصتها استفاده و تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.
وی افزود: روزانه صدها میلیون تن کالا در اطراف ایران در حال جابهجایی و ١٢ کریدور در اطراف کشورمان فعال هستند. کریدورهایی که در مغایر با منافع جمهوری اسلامی ایران بوده اما نباید آنها را صرف تهدید ببینیم چراکه باید آنها را ناچار کنیم ما را شریک استراتژیک خود ببینید و برای تحقق این هدف راه گریزی جز اعتماد به بخش خصوصی نداریم.
دبیر انجمن کشتیرانی در پاسخ به سوال ایلنا درباره افزایش هزینههای حمل و نقل و تجارت دریایی با فعالسازی مکانیسم ماشه و اسنپ بک، تاکید کرد: در چند سال گذشته قبل از برجام هم دچار تحریمهای سخت بودیم و اسنپ بک بیش از ٣٠ درصد اثرات تشدید کننده نخواهد داشت و با اسنپ بک هیچ خللی در صادرات و واردات نخواهد آمد.
وی گفت: همچنین باید توجه داشت پس از این هم ناوگان تحت پرچم ایران سرویس بیمه نداشت و نه خرید خارجی و نه تبادل ارزی خارجی انجام نمیشد و در برخی از بنادر پهلوگیری ناوگان ایرانی ممنوع بود، حتما شرایط در امارات برای ناوگان ما سخت خواهد بود اما در خلال ٨ سال گذشته با شدت تحریمها، هزینههای حمل و نقل افزایش پیدا کرد اما ما تجارب انتقال کالا را داریم و اسنپ بک شرایط هزینهها را از امروز سخت تر نمیکند.