به گزارش ایلنا، فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن تقدیر از تلاش‌های ابوالحسنی در دوران تصدی سرپرستی معاونت امور بین‌الملل این بانک، در حکم دکتر ابوالفضل کوده‌ئی آورده است: امید است بااتکال به خداوند متعال و استفاده از تجربیات ارزنده خود در انجام وظایف محوله و پیشبرد اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موفق باشید.

ابوالفضل کوده‌ئی پیش از این به عنوان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران مشغول به فعالیت بوده است.

کوده‌ئی همچنین مناصبی، چون مدیر‌کل سرمایه‌گذاری خارجی کشور، رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی ایران، مدیرکل اروپا ـ آمریکا و کشور‌های مشترک المنافع سازمان توسعه تجارت ایران، سرپرست قائم‌مقام سازمان توسعه تجارت ایران، مدیرکل بین‌الملل و روابط اقتصادی خارجی وزارت اقتصاد، نمایندگی وزارت اقتصاد در نهاد‌ها و موسسات مالی و بانکی بین‌المللی را بر عهده داشته است.