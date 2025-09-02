سرپرست معاونت بینالمل بانک مرکزی منصوب شد
رئیسکل بانک مرکزی در حکمی دکتر ابوالفضل کودهئی را به عنوان سرپرست معاونت بینالملل بانک مرکزی منصوب کرد.
ابوالفضل کودهئی پیش از این به عنوان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیسکل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران مشغول به فعالیت بوده است.
کودهئی همچنین مناصبی، چون مدیرکل سرمایهگذاری خارجی کشور، رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری خارجی ایران، مدیرکل اروپا ـ آمریکا و کشورهای مشترک المنافع سازمان توسعه تجارت ایران، سرپرست قائممقام سازمان توسعه تجارت ایران، مدیرکل بینالملل و روابط اقتصادی خارجی وزارت اقتصاد، نمایندگی وزارت اقتصاد در نهادها و موسسات مالی و بانکی بینالمللی را بر عهده داشته است.