تمدید فراخوان مشوق صادراتی سال ١۴٠٣
به گزارش ایلنا، محمدعلی دهقاندهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران طی اطلاعیهای آخرین مهلت ارسال مدارک متقاضیان دریافت مشوق صادراتی در قالب «یارانه سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان کالا و خدمات» را تا تاریخ ۲۰ شهریور ١٤٠٤ تمدید کرد.
در این اطلاعیه آمده است: پیرو نامه شماره ٤٣٩١١٧٢ مورخ ۲۳ دی ۱۴۰۳ در خصوص ابلاغ فراخوان پرداخت مشوقهای صادرات غیرنفتی سال ١٤٠٣ در راستای اجرای دستورالعمل پرداخت مشوقهای صادرات غیرنفتی در سال ١٤٠٣ ابلاغی مقام عالی وزارت به شماره ٣٣٤٩٢٢٦ مورخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ به اطلاع میرساند، آخرین مهلت ارسال مدارک متقاضیان دریافت مشوق صادراتی در قالب «یارانه سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان کالا و خدمات» تا تاریخ ۲۰ شهریور ١٤٠٤ تمدید میگردد.
متقاضیان در صورت نیاز به کسب اطلاعات تکمیلی با دفتر خدمات ارزی و مالی به شماره تلفن ٠٢١٢٢٦٦٢٦٢٤ تماس حاصل فرمایند.