به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، حمید بورد در سفر به عسلویه اظهار کرد: این سفرها به‌صورت منظم انجام می‌شود و امروز فرصتی فراهم شد تا از تلاش‌ها و ایستادگی کارکنان صنعت نفت، به‌ویژه در دوران جنگ ۱۲ روزه قدردانی شود.

وی افزود: در این سفر افزون بر بازنگری و تصحیح برنامه‌های بازسازی پیش‌ِرو، برنامه‌ریزی برای تولید حداکثری گاز در زمستان، همچنین اجرای پروژه‌های عمومی این منطقه در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: در جریان بازدید از فاز ۱۴ و نشست‌های برگزار شده، گزارش‌های ارائه‌شده رضایت‌بخش بود و مقرر شد جزئیات درخواست‌ها بررسی و پیگیری شود.

بورد اظهار کرد: هماهنگی میان شرکت نفت و گاز پارس، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران در منطقه عسلویه وجود دارد، یکی از اهداف برگزاری نشست‌ها در این سفر، تقویت این هم‌افزایی و ارتقای سطح همکاری‌ها بود.

