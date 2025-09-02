کاهش ۵۴ درصدی ورود طلا به کشور/ افت ٣٠ درصدی واردات کالا از آلمان

فرود عسگری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره کشورهای اول در لیست صادرات و واردات ایران و سهم کشورهای اروپایی در تجارت با کشورمان اظهار داشت: در پنج ماهه اول امسال میزان صادرات غیر نفتى حدود ۶١.٣میلیون تن و به ارزش ٢٠.٩ میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ٠.٠٧ درصد در وزن افزایش و ۶.٠١ درصد کاهش ارزش دلاری داشته است.

وی ادامه داد: متوسط ارزش گمرکی هر تن کالاى صادراتى در مدت زمان مذکور ٣۴١ دلار بوده که نسبت به ٣۶٣ دلار به ازاى هر تن در ۵ ماهه اول سال گذشته ۶.٠٨ درصد کاهش داشته است.

رییس کل گمرک کشور افزود: همچنین در مدت زمان، میزان واردات کشور با کاهش ۵.۴٢ درصدى در وزن و ١۶.٣١ درصد در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ارقام ١۵.٢ میلیون تن و ٢٣ میلیارد دلار رسیده است.

عسگری گفت: متوسط ارزش گمرکی هر تن کالاى وارداتى ١.۵١۴ دلار بوده که نسبت به ١.٧١١ دلار در هر تن مدت مشابه سال گذشته ١١.۵٢ درصد کاهش داشته است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اقلام عمده صادراتی ایران در ۵ ماهه اول سال جاری اظهار داشت: گاز طبیعی، پروپان مایع شده، قیر نفت، بوتان مایع شده و متانول از اقلام عمده صادراتی بودند که در گاز طبیعی شاهد کاهش ١٣.۴٧ درصد در وزن و کاهش ١۵.٩٧ درصد در ارزش، در پروپان کاهش ١١.٢٨ درصدی در وزن و ٨.٢٨ درصدی در ارزش، در قیر نفت کاهش ١٢.۶ درصدی در وزن و کاهش ١.٢٨ درصدی در ارزش، در متانول مایع در وزن شاهد کاهش ٠.۵٢ درصدی و افزایش ٠.٨١ درصدی در ارزش و در متانول کاهش ۴.٨٧ درصدی در وزن و کاهش ١۶.٧٩ درصدی در ارزش بودیم. اما آمار شمش آهن و فولاد در وزن بیش از ٣٠ درصد و در ارزش حدود ١۶ درصد افزایش بود.

عسگری گفت: کشور چین با ۵.۴٨٨ میلیون دلار، عراق با ٣.٧۵٠ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ٢.۶٢٨ میلیون دلار، ترکیه با ٢.٣٢٨ میلیون دلار، افغانستان با ٩٢١ میلیون دلار و عمان با ٧٨٠ میلیون دلار کشورهای عمده مقصد صادرات غیر نفتی کشور بودند که ارزش صادراتی به ٣ کشور اول با کاهش در ارزش مواجه بوده‌است.

رییس کل گمرک ایران درباره واردات گفت: طلای خام به وزن ١۴ تن، ذرت دامی به وزن ٣ میلیون و ٩٨٢ هزار تن، روغن دانه آفتابگردان به وزن ۶٠٨ هزار تن، برنج به وزن ٧٧٢ هزار تن و دانه سویا به وزن یک میلیون و ۴١٢ هزار تن و تلفن همراه به وزن یک تن از عمده اقلام وارداتی کشور بوده که در واردات طلا با کاهش حدود ۵۴ درصدی، ذرت دامی بیش از ١٣ درصد و در تلفن همراه حدود ١٩ درصد کاهش در واردات داشتیم. همچنین واردات روغن دانه آفتابگردان، برنج و سویا افزایشی بود.

وی درباره عمده کشورهای طرف معامله واردات ادامه داد: امارات متحده عربی، چین، ترکیه، هند، آلمان، روسیه و هلند از کشورهای عمده در واردات بودند. در امارات با کاهش ١٣.۵ درصدی در ارزش واردات، در چین با کاهش ١٢.٧٨ درصدی، در ترکیه کاهش ٢٠ درصدی، در آلمان کاهش حدود ٣٠ درصدی، در روسیه کاهش حدود ١٠ درصدی، در هلند با کاهش ٣.۵ درصدی و در هند شاهد افزایش ١٢ درصدی در ارزش واردات بودیم.

انتهای پیام/