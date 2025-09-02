خبرگزاری کار ایران
وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با ایلنا:

کشاورزانی که الگوی کشت را رعایت نکنند ضرر می‌کنند

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آموزش کشاورزان برای رعایت الگوی کشت در سال زراعی جدید، گفت: کشاورزانی که الگوی کشت را رعایت نکنند، ضرر می‌کنند.

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با ایلنا و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «آیا اجرای الگوی کشت که قرار است به زودی ابلاغ شود ضمانت اجرایی دارد؟» گفت: قانون در مورد رعایت یا عدم رعایت الگوی کشت توسط کشاورزان، ساکت است و فراتر از مشوق‌هایی برای آنها، چیزی را نگذاشته است.

وی با اشاره به آموزش و ترویج فرهنگ رعایت الگوی کشت در بین کشاورزان برای سال زراعی جدید، گفت: ما در حال حاضر در حوزه ترویج، آموزش و توجیه این موضوع ورود کرده‌ایم و در حال انجام اقداماتی هستیم. 

آموزش به کشاورزان برای رعایت الگوی کشت در دستور کار وزارت کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی افزود: اگر کشاورزان الگوی کشت را رعایت نکنند، خود کشاورز است که متضرر می‌شود. بنابراین در حال توجیه کشاورزان هستیم که آنها بتوانند الگوی کشت را رعایت کنند زیرا از آن طرف، قانون الزامات سلبی را ندارد که به طور مثال، بگوییم این کشاورز برخلاف الگوی کشت کار کرده پس بنابراین زمین و کشت او را تخریب کنیم و قانون، چنین اجازه‌ای را به ما نداده است. 

نوری قزلجه خاطرنشان کرد: فقط ما داریم از کشاورزان درخواست می‌کنیم که طبق الگوی کشت، کشت خود را انجام دهند و از منظر ترویجی و آموزشی به آنها به صورت اقناعی توضیح می‌دهیم که الگوی کشت را رعایت کنند.

