رئیسکل بانک مرکزی:
ادامه تخصیص ارز ترجیحی برای نهادههای دامی
رئیسکل بانک مرکزی اعلام کرد که سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای نهادههای دامی و کالاهای اساسی همچنان ادامه خواهد داشت.
محمدرضا فرزین امروز در تبریز و در پاسخ به دغدغه یکی از نمایندگان مجلس درباره تأمین ارز این کالاها گفت: فعلاً دیگر ارز ترکیبی نمیدهیم و قرار شد همچنان ارز ترجیحی برای نهادههای دامی و کالاهای اساسی تخصیص و تأمین شود که این اقدام نیز هماکنون در دستور کار قرار دارد.