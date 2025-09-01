به گزارش ایلنا، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی همچنان ادامه خواهد داشت.

محمدرضا فرزین امروز در تبریز و در پاسخ به دغدغه یکی از نمایندگان مجلس درباره تأمین ارز این کالاها گفت: فعلاً دیگر ارز ترکیبی نمی‌دهیم و قرار شد همچنان ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی تخصیص و تأمین شود که این اقدام نیز هم‌اکنون در دستور کار قرار دارد.

انتهای پیام/