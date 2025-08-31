وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به ایلنا:
تشریح دلیل کاهش عرضه نهادههای دامی
وزیر جهاد کشاورزی در مورد کاهش عرضه نهادهها اعم از دامی و کشاورزی، گفت: دلیل کاهش عرضه، حمایت از تولید داخلی است.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه «چرا تولیدکنندگان از نبود نهادههای کشاورزی اعم از دامی و کشاورزی گلایه دارند و حتی عنوان میکنند که جو برای خوراک دامهایشان نیست؟» گفت: ما با توجه به شرایطی که از اسفند ماه ۱۴۰۳ به دلیل خشکسالی و برخی مسائل پیشبینی میکردیم، از همان اسفندماه سال گذشته به فکر این روزها بودیم و بیشتر از سالهای گذشته نسبت به زمان مشابه ثبت سفارش نهادهها داشتیم.
وی ادامه داد: ثبت سفارش واردات نهادهها نسبت به زمانهای مشابه سال گذشته حداقل ۲۰ درصد بیشتر در سامانه بازارگاه نهاده توزیع شده است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به فراوانی نهادهها، گفت: علاقه برای خرید نهادهها زیاد است و در واحدها ذخیرهسازی میشود. اتفاقا توصیه ما هم از نظر پدافند غیرعامل ذخیرهسازی است زیرا درست این است که هر چقدر کالا در مرغداریها و دامداریها و انبارهای شهرستان و استانها میشود، ذخیره شود زیرا خیلی بهتر از آن است که در بندر یا جایی ذخیره شود و مشکل حمل و نقل داشته باشد.
نوری قزلجه ادامه داد: روزانه حدود ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ کامیون دقیقا در چهار روز گذشته حمل شده است.
وی افزود: در توزیع و در اختیار قرار گرفتن آنها هیچ مشکلی وجود ندارد. یکی، دو نکته ظریف وجود دارد ما علاوه بر اینکه نهادهها را وارد میکنیم در کنارش تولید داخل هم داریم.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به جزئیات این موضوع، گفت: به طور مثال، علاوه بر ذرتی که وارد میکنیم، بیش از یک میلیون تن تولید داخل هم داریم. در این میان، ذرت وارداتی با ارز ترجیحی وارد شده و ما نمیتوانیم تولیدکننده داخلی را وادار کنیم که ذرت تولیدی خود را به قیمت یکسوم قیمت جهانی عرضه کند.
نوری قزلجه افزود: ما باید نگاه حمایتی به تولیدکننده داخلی داشته باشیم که سال به سال بیشتر از سال قبل بکارد؛ نه اینکه کاری کنیم که سال بعد دیگر ذرت کشت نکند. این کاهش عرضهها برای مقطعی است که ما باید هوای تولید داخلی را هم داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: همه تولیدکنندگان دوست دارند که از جو وارداتی از محل ارز ترجیحی استفاده کنند. ما گفتیم که یک مقدار بازار باز شود تا تولیدکنندگان داخلی هم بتوانند محصولات خود را بفروشند.