به مناسبت روز قزوین منتشر شد؛
حمایت بانک صادرات ایران از ۲۰۰۰ خانواده استان قزوین در سال ۱۴۰۴
بانک صادرات ایران در پنج ماه ابتدای سال جاری در استان قزوین با پرداخت بیش از 4000 میلیارد ریال وامهای قرضالحسنه و تسهیلات حمایتی، از ۲۰۸۱ خانواده پشتیبانی کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، حجم وامهای قرضالحسنه و تسهیلات حمایتی این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه در استان قزوین به بیش از 4 هزار و 135 میلیارد ریال رسید و بالغ بر دو هزارو 81 خانواده از همراهی شعب سپهری بانک در استان قزوین بهرهمند شدند.
بنا براین گزارش، طی این مدت خدمات بانک صادرات ایران به مردم شریف این استان، در قالب انواع تسهیلات و خدمات مالی و بانکی تداوم داشته به طوری که مانده وامهای قرضالحسنه در قالب وام ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن، مشاغل خانگی، درمان، وامهای ضروروی و سایر اقلام این وامها در شش شهرستان قزوین، تاکستان، بوئینزهرا، آوج، البرز و آبیک، به بیش از 21 و 776 هزار میلیارد ریال رسیده و حجم تقریبا 15 درصدی از مجموع تسهیلات بانک در این استان را به خود اختصاص داده است.
بنا براین گزارش، مانده تسهیلات در بخش خدمات و بازرگانی به مرز 71 هزار میلیارد ریال، کشاورزی 8 هزار میلیارد ریال، صنعت و معدن 34 هزار میلیارد ریال و مسکن و صادرات تقریبا به 14 هزار میلیارد ریال رسیده و نقش مهمی در تقویت اقتصاد این استان به عنوان یکی از قطبهای صنعتی و کشاورزی کشور داشته است.
قزوین در 9 شهریور 927 هجری شمسی در زمان شاهطهماسب صفوی به دلیل موقعیت استراتژیک و اهمیت سیاسی به عنوان پایتخت انتخاب شد و منشاء تحولات مهمی در تاریخ کشور بوده است. پایتخت خوشنویسی کشور، زادگاه هنرمند برجسته این هنر، میرعماد حسنی سیفی قزوینی و بزرگانی از هنر و ادبیات و عرفان اسلامی از جمله حاج ملامحمد تقی برغانی (شهید ثالث)، علامه محمد قزوینی، عارف قزوینی، علی اکبر دهخدا و بسیاری دیگر از مفاخر کشور است.