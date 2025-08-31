معاون وزیر اقتصاد:
تدوین نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک/ FATF از سازمان ملل هم مهمتر است
معاون وزیر اقتصاد گفت: هفته گذشته به مجمع تشخیص مصلحت نظام اسنادی دادیم که نشان میداد اهمیت عادیسازی روابط با fatf بسیار زیاد و در رفع تحریمها بسیار مهم است و برای نهاد گروه ویژه اقدام مالی تحریمهای سازمان ملل مهم است نه آمریکا.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد در مراسم بررسی برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از تدوین نسخه اولیه سند «ملی ارزیابی ریسک» خبر داد و گفت: موضوع مهمی که در دستور کار داریم تدوین برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و تمام کشورها بجز دو کشور در این حوزه برنامه اقدام تدوین و به مجامع بینالمللی ارایه کردند و این برنامه همه کشورها در سایت fatf بارگذاری شدهاست.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه تدوین سند ملی ارزیابی ریسک، در کشورمان با تاخیر زیاد در دستور کار قرار گرفته است، تاکید کرد: برنامه اقدام آبروی کشور در مجامع بینالمللی است و باید مانند کشور همسایه لبنان و عراق، ما هم آسیبهای پولشویی و تامین مالی تروریسم را احصا کنیم و برنامه برای مبارزه با آن داشته باشیم.
وی با بیان اینکه کشورمان قربانی تروریسم است و باید برای مبارزه با آن برنامه و سند داشته باشیم، گفت: سند ارزیابی ریسک با رایزنی و مشورت ٨٠ دستگاه مختلف طی جلسات فشرده در قالب کارگروه تدوین شد و در این کارگروه تمام دستگاهها برای شناسایی آسیبهای حاصل از تروریسم و پولشویی به کشورمان، سهم داشتند.
خانی ادامه داد: این آسیبها، شناسایی و گزارش های در سایت مربوط به fatf بارگذاری میشود و ایران هم مانند سایر کشورها درباره برنامه اقدام طبق استانداردهای fatf اقدام میکند. البته این سند نسخه اول است و احتمالا ایراداتی دارد و با رفع ایرادات این نسخه را نهایی میکنیم.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع مهم دیگر در تهیه برنامه اقدام افزود: مهمتر از آبروی ایران در مجتمع بینالمللی، موضوع داخل کشور است. اساسا انقلاب ما برای مبارزه با فساد بوده و بارها رهبری درباره این موضوع اظهاراتی داشتند اما نیاز است که تغییر ریل اتفاق بیفتد. در حال حاضر اقدامات پسینی برای مبارزه با پولشویی انجام میشود، بنابراین سوء جریان و فساد شکل میگیرد و منشا آن را شناسایی میکنیم و حکم هم صادر میشود. اما آیا سرمنشا کنترل می شود؟ خیر ! و این سرمنشا به طور مرتب زایش می کند.
وی تاکید کرد: جنس این قانون برنامه اقدام و سند کاملا پیشگیرانه است و قانون fatf مترقی است و و در قالب توصیههای fatf جاری و ساری است. ما در این روند دیگر سراغ شخص نمیرویم و باید به سمت پولهای کثیف و بدون منشأ و فاسد برویم.
رئیس مرکز اطلاعات مالی افزود: باید دید چرا افرادی که قبلاً از چرخه گزینش و ارزیابی عبور کردند و ثابت شد که آدمهای خوبی بودند، فاسد شدند و در این مدت برای این افراد چه اتفاقی افتاده؟ باید پولهایی که استعداد انگیزه فساد دارند را ضبط کنیم و جلوی آن را بگیریم و این روند هم شروع شده است .
وی تاکید کرد: برنامههای اقدام عملی برای مبارزه با پولشویی هماهنگیم و برای آن هزینه میدهیم. معتقدم باید این سند و برنامه اقدام را در بُعد ملی ببینیم و با توجه به شرایطی که در کشور و بینالملل داریم لازم است بیشتر کنار هم قرار بگیریم تا مشکلات و چالشها را حل کنیم
خانی با بیان اینکه برای تمام این اقدامات زمان زیادی نداریم و حتی دقیقه ۹۰ هم نیستیم و پنالتیها را میزنیم، گفت: باید توجه داشت fatf از سازمان ملل هم مهمتر است و تقریبا تمام دنیا توصیههای fatf را قانون کردهاند و ما هم این کار را کردهایم.
وی با بیان اینکه در دنیا ایران را به عنوان کشور پرخطر تامین مالی تروریسم و پولشویی معرفی کردهاند، گفت: در سفری به چین قصد چنج کردن ١٠٠ یورویی را در بانک داشتم اما با اینکه پاسپورت سیاسی به همراه داشتم متصدی بانک اعلام کرد که از آنجایی که کشور شما در لیست پرخطر قرار دارد این اقدام بانکی برای شما تا دو هفته زمان میبرد تا بررسی های لازم صورت بگیرد و مطمئن شویم شما در لیست پولشویی قرار ندارید.
معاون وزیر اقتصاد همچنین درباره فعالسازی مکانیسم ماشه و احتمال بازگشت تحریمهای سازمان ملل تاکید کرد: هفته گذشته به مجمع تشخیص مصلحت نظام اسنادی دادیم که نشان میداد اهمیت عادیسازی روابط با fatf بسیار زیاد و در رفع تحریمها بسیار مهم است و برای نهاد گروه ویژه اقدام مالی تحریمهای سازمان ملل مهم است نه آمریکا؛ در این موضوع فنی و حقوقی ورود کردهایم نه سیاسی، تا هر چه سریعتر روابط خود را fatf عادی سازی کنیم و علیه ما موضع نگیرند. مرکز اطلاعات مالی جانانه پای کار ایستاده است.
خانی گفت: باید توجه داشت که برنامه اقدام ابزاری است که ثبات میکند در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کار کردهایم و منفعل نبودیم.