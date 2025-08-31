۵ اقدام سازمان برنامه برای اصلاح ساختار بودجه
سازمان برنامه و بودجه از اصلاح ساختار و هوشمندسازی نظام بودجهریزی خبر داد.
به گزارش ایلنا، سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارشی از اهم اقدامات خود را در سال نخست دولت چهاردهم، برنامههای کلیدی در حوزه «اصلاح ساختار و هوشمندسازی بودجهریزی» تشریح کرد.
بر این اساس، تدوین آئیننامه بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و تهیه سند اجرایی برای تحقق برنامه هفتم توسعه از مهمترین اقدامات سازمان در سال جاری بوده است، همچنین، طراحی مفهومی سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت با هدف ارتقای شفافیت و انسجام مالی آغاز شده و مقدمات اجرایی آن در حال انجام است.
از دیگر اقدامات مطرحشده میتوان به «تولید متمرکز آمارهای مالی دولت»، «طراحی و توسعه ماژولهای گزارشساز و موتور قواعد سکو»، و نیز «پیادهسازی آزمایشی ماژولهای مدیریت حساب برنامه و پرداخت» اشاره کرد. این اقدامات با هدف افزایش دقت اطلاعات مالی، تسهیل گزارشدهی، ارتقای شفافیت و بهبود نظارت بر منابع و مصارف عمومی دنبال میشود.
سازمان برنامه و بودجه تأکید کرده است که با اجرای این طرحها، بستر لازم برای اصلاح ساختاری و شفافیت مالی در دستگاههای اجرایی فراهم خواهد شد و نظام بودجهریزی کشور بهسمت کارآمدی و پاسخگویی بیشتر حرکت میکند.
سرفصل اقدامات سازمان برنامه و بودجه در سال نخست دولت چهاردهم:
تهیه و تدوین آئیننامه بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
طراحی مفهومی سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت و انجام مقدمات اجرایی
تولید متمرکز آمارهای مالی دولت
طراحی و توسعه ماژولهای گزارشساز و موتور قواعد سکو
پیادهسازی و اجرای آزمایشی ماژولهای مدیریت حساب برنامه و پرداخت.