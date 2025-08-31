خبرگزاری کار ایران
۵ اقدام سازمان برنامه برای اصلاح ساختار بودجه

سازمان برنامه و بودجه از اصلاح ساختار و هوشمندسازی نظام بودجه‌ریزی خبر داد.

به گزارش ایلنا، سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارشی از اهم اقدامات خود را در سال نخست دولت چهاردهم، برنامه‌های کلیدی در حوزه «اصلاح ساختار و هوشمندسازی بودجه‌ریزی» تشریح کرد.

بر این اساس، تدوین آئین‌نامه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و تهیه سند اجرایی برای تحقق برنامه هفتم توسعه از مهم‌ترین اقدامات سازمان در سال جاری بوده است، همچنین، طراحی مفهومی سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت با هدف ارتقای شفافیت و انسجام مالی آغاز شده و مقدمات اجرایی آن در حال انجام است.

از دیگر اقدامات مطرح‌شده می‌توان به «تولید متمرکز آمارهای مالی دولت»، «طراحی و توسعه ماژول‌های گزارش‌ساز و موتور قواعد سکو»، و نیز «پیاده‌سازی آزمایشی ماژول‌های مدیریت حساب برنامه و پرداخت» اشاره کرد. این اقدامات با هدف افزایش دقت اطلاعات مالی، تسهیل گزارش‌دهی، ارتقای شفافیت و بهبود نظارت بر منابع و مصارف عمومی دنبال می‌شود.

سازمان برنامه و بودجه تأکید کرده است که با اجرای این طرح‌ها، بستر لازم برای اصلاح ساختاری و شفافیت مالی در دستگاه‌های اجرایی فراهم خواهد شد و نظام بودجه‌ریزی کشور به‌سمت کارآمدی و پاسخگویی بیشتر حرکت می‌کند.

سرفصل اقدامات سازمان برنامه و بودجه در سال نخست دولت چهاردهم:

تهیه و تدوین آئین‌نامه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

طراحی مفهومی سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت و انجام مقدمات اجرایی

تولید متمرکز آمارهای مالی دولت

طراحی و توسعه ماژول‌های گزارش‌ساز و موتور قواعد سکو

پیاده‌سازی و اجرای آزمایشی ماژول‌های مدیریت حساب برنامه و پرداخت.

