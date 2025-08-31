به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز در محل دفتر مرکز آمار، نشست خبری غلام‌رضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران، درباره مسائل و چالش‌های این مرکز در جمع اصحاب رسانه با موضوع آغاز طرح عمومی سرشماری بخش کشاورزی ایران، به ارائه گزارش کار پرداخت.

گودرزی با اشاره به تاخیر در آمار انتشار مسکن گفت: آمار مسکن را باید متولیان مسکن در اختیار مرکز آمار قرار دهند و دسترسی وجود نداشت. اکنون دسترسی‌ها باز شده و امیدواریم نهادهایی که آمارهای مربوط به مسکن را زودتر بدهند تا از تاخیر انتشار آمار جلوگیری شود.

وی با اشاره به تاخیر در انتشار و نظم انتشار آمار تورم گفت: دقت در انتشار آمار تورم مهم است و در دوران جنگ اخیر امکان داده ستانی میدانی از ما گرفته شد. داده‌هایی که اصلاح شده و روی آن‌ها وقت صرف می‌شود، دقیق‌تر هستند. در ادامه در فصل پاییز ان شاالله از هفته اول هر ماه آمار تورم منتشر خواهد شد.

او با بیان اینکه مرکز آمار مسئول پیش‌بینی و برآورد درباره آینده نیست، درباره آمارهای کشاورزی گفت: مرکز آمار هیچ موضعی درباره پیش‌بینی نهادها نیز ندارد. مرجع رسمی محاسبه نرخ رشد اقتصادی مرکز آمار است. اختلاف ما با بانک مرکزی اندکی اصلاح شده است. اختلاف ما با بانک مرکزی بر سر تعاریف پایه‌ای بوده است که تلاش شده در زمینه داده‌ها و تعاریف به هم نزدیک‌تر شویم. کارگروه مشترکی اکنون با بانک مرکزی تشکیل شده که به هم افزایی برسیم. البته مقدار اندکی تفاوت در محاسبات طبیعی است.

رئیس مرکز آمار ایران تاکید کرد: درباره شاخص‌هایی که مرکز آمار بررسی و منتشر می‌کند، کارگروه‌هایی را نیز تشکیل داده است. در حوزه معاونت اقتصادی مرکز آمار مطالعه روی آن صورت می‌گیرد. در مورد اقلام خوراکی محصولات کشاورزی نیز مطالعه در حال صورت گرفتن است. قرار است سبد اعلام نرخ تورم را متنوع‌تر خواهیم کرد تا جامعه بتواند بهتر و دقیق‌تر از آن استفاده کند. برای مثال شاخص‌هایی درباره نرخ تورم مسکن و حمل و نقل درحال تعریف هستیم تا مثل بخش کشاورزی نرخ تورم‌ها را جداگانه اعلام کنیم.

گودرزی تصریح کرد: از پیشنهادات در حوزه‌های تخصصی محاسبات آماری استقبال می‌کنیم. ما در کشاورزی نیز با چالش کشاورزان غیرساکن مواجه بودیم و در محاسبات با دشواری‌های مختلف مقابله کردیم. سرشماری نفوس و مسکن نیز بسیار مهم است و همه باید کمک کنند.

وی با تاکید بر اینکه مردم باید در آمارگیری‌ها قانع شوند که گرفتن آمار درست به زیان مردم نیست بلکه به نفع خود مردم است، گفت: باید توسط اصحاب رسانه تبیین شود که داده درست ثبت شود. اگر در منطقه‌ای مردم داده درست ثبت نکنند، دقیقا در سیاستگذاری برای مردم همان منطقه مشکل ایجاد می‌شود. ما مواردی داشتیم که مردم منطقه‌ای با این موضوع مواجه شده و خودشان درخواست بازشماری دادند.

رئیس مرکز آمار با اشاره به اینکه آمار حق الناس است، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های دولتی و عمومی نیز باید داده‌های خود را کامل کنند. عملکرد درست سامانه‌ها منوط به داده صحیح است. در این چهارچوب ما عملیاتی میدانی نیز مانند سرشماری عمومی کشاورزی در سطح شهری نیز خواهیم داشت.

خبر در حال تکمیل می باشد...