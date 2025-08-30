به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، هند در واکنش به تعرفه‌های تنبیهی آمریکا، واردات نفت خام از روسیه را در ماه سپتامبر (شهریور) افزایش خواهد داد؛ اقدامی که نشان‌دهنده تداوم روابط انرژی میان دهلی‌نو و مسکو، علی‌رغم فشارهای واشنگتن، است.

به گفته منابع تجاری، پالایشگاه‌های هندی قصد دارند خرید نفت روسیه را در ماه سپتامبر ۱۰ تا ۲۰ درصد نسبت به سطح ماه اوت افزایش دهند؛ معادل ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز. این افزایش در حالی رخ می‌دهد که آمریکا روز چهارشنبه هفته گذشته (چهارم شهریور) تعرفه واردات کالاهای هندی را به ۵۰ درصد رساند تا دهلی‌نو را به توقف تجارت انرژی با روسیه وادار کند.

هند که پس از تحریم‌های غرب علیه مسکو در سال ۲۰۲۲ به بزرگ‌ترین خریدار نفت روسیه تبدیل شده، از تخفیف‌های قابل‌توجه نفت خام روسیه بهره‌مند شده و حدود ۴۰ درصد از نیازهای نفتی خود را از این مسیر تأمین می‌کند.

مقام‌های آمریکایی، هند را به سودجویی از نفت تخفیف‌دار روسیه متهم کرده‌اند، در حالی که مقامات هندی، غرب را به استانداردهای دوگانه متهم می‌کنند؛ زیرا اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا همچنان کالاهای روس به ارزش میلیاردها دلار خریداری می‌کنند.

بانک بی‌ان‌پی پیرباس (BNP Paribas) در یادداشتی اعلام کرد: با توجه به افزایش فعالیت پالایشگاه‌های داخلی هند در بحبوحه بشکه‌های تخفیف‌دار روسیه، ما شاهد کاهش قابل‌توجه واردات روسیه ازسوی هند نیستیم.

سامیت ریتولیا از مؤسسه تحقیقاتی کپلر هم گفت: مگر اینکه هند یک دستورعمل سیاستی واضح صادر کند یا اقتصاد تجاری به‌طور قابل‌توجهی تغییر کند، احتمال می‌رود نفت خام روسیه بخش اصلی ترکیب عرضه آن باقی بماندو

طبق داده‌های تحلیلگران ورتکسا، هند در ۲۰ روز نخست ماه اوت روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام روسیه وارد کرده که نسبت به ماه ژوئیه تغییری نداشته، اما اندکی کمتر از میانگین یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز در بازه ژانویه تا ژوئن است.

در همین حال، روسیه به‌دلیل حمله‌های پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌هایش، ظرفیت فرآوری نفت خام را از دست داده و نفت بیشتری برای صادرات در اختیار دارد.

طبق گزارش‌ها، اوکراین در ماه اوت به ۱۰ پالایشگاه روسیه حمله کرده و ۱۷ درصد از ظرفیت پالایش این کشور را غیرعملیاتی کرده است.

معامله‌گران می‌گویند تأثیر کامل تحریم‌ها و تعرفه‌های جدید احتمال دارد در محموله‌هایی که طی ماه اکتبر به هند می‌رسند، قابل مشاهده باشد.

در کنار فشارهای واشینگتن، اتحادیه اروپا نیز از دوم سپتامبر (یازدهم شهریور) سقف قیمتی ۴۷ دلار و ۶۰ سنت را برای نفت روسیه تعیین کرده که ۱۵ درصد کمتر از قیمت بازار است و دسترسی به خدمات غربی را برای محموله‌هایی که بالاتر از این سقف فروخته می‌شوند، محدود می‌کند.

